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Бразильский Человек-паук не справился с суровой реальностью

Бразильский Человек-паук не справился с суровой реальностью

Автор:
25 декабря 2022 12:03
Сообщество : Юмор
Метки: Бразилия   Фургон   Юмор   видео   дорога   человек паук   
2612
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Когда ну очень хочется быть супергероем из американского фильма, а на твоем пути встают непреодолимые преграды.

Короткое, но поучительное видео о бренности бытия, несбыточности мечтаний и полном отсутствии паучьего чутья.


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Метки: Бразилия   Фургон   Юмор   видео   дорога   человек паук   
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5  комментариев
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795
Gamak 2 часа назад
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Александр Долматов 15 секунд назад
Не смотрел паучок видео из Доминиканы...

Ссылка youtu.be
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8k
Сергей 45 минут назад
Раньше человек-паук боялся только человека-тапка и человека-газету. С недавних пор появилась боязнь к человеку-столбу.
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2k
vijilante Час назад
Поскольку опознать не удалось,в морге его записали как "сеньор Порра".
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207
Вовин 2 часа назад
паучье чутьё подвело
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