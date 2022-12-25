Бразильский Человек-паук не справился с суровой реальностью

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Когда ну очень хочется быть супергероем из американского фильма, а на твоем пути встают непреодолимые преграды.
Короткое, но поучительное видео о бренности бытия, несбыточности мечтаний и полном отсутствии паучьего чутья.
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