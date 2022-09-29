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«Спасибо деду Zа победу»: в Донецке благодарят известного президента за то, что ДНР присоединилась к России

«Спасибо деду Zа победу»: в Донецке благодарят известного президента за то, что ДНР присоединилась к России

Автор:
29 сентября 2022 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: ДНР   Республика   Россия   билборды   праздник   президент   референдум   
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Не только его - на развешанных городу плакатах мелькает ещё одна известная персона.

Всё, референдум состоялся: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области вошли в состав России. Осталось уладить формальности - уже в октябре Госдума примет закон о признании новых территорий.

В Донецке не стали ждать никаких заседаний и уже начали отмечать. В честь такого события, по городу разместили билборды с благодарностью… Джо Байдену. Жители от всей души говорят ему спасибо за то, что он сделал всё возможное (и невозможное) для того, чтобы ДНР вошла в состав России.

Не забыли и другого политика - Урсулу фон дер Ляйен. Ей даже предлагают выпить в честь такого события.

Оба политика выступали резко против референдумов и говорили, что «никогда не признают их итогов». Насколько долго продлится это «никогда» - покажет время. Ну а пока местные жители в шутливой форме говорят им большое человеческое спасибо.

Источник:

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Метки: ДНР   Республика   Россия   билборды   праздник   президент   референдум   
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8  комментариев
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Какого на хер деда, вы че там курите? Там фото пацанов должны быть, которые полегли, и героями должны быть на всегда!
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Shtoppi 58 минут назад
Все же прекрасно понимают что старый маразматик и иже с ним все равно на этом не остановятся?
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Знатный троллинг))) Скорее бы наши вернулись живыми-здоровыми!
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котегRUS Час назад
Нельзя так с дедом, его инфаркт хватит..))
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Не в октябре, а уже завтра
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Faithless 2 часа назад
Молодцы, новороссы, тролят падаль даже в самых суровых условиях (я про обстрелы, а не про непонятно зачем организованный хохлами контрнаступ), не падают духом. Работайте, братья! Наконец-то завтра вы вернетесь обратно домой.
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