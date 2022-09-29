«Спасибо деду Zа победу»: в Донецке благодарят известного президента за то, что ДНР присоединилась к России

Всё, референдум состоялся: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области вошли в состав России. Осталось уладить формальности - уже в октябре Госдума примет закон о признании новых территорий.

В Донецке не стали ждать никаких заседаний и уже начали отмечать. В честь такого события, по городу разместили билборды с благодарностью… Джо Байдену. Жители от всей души говорят ему спасибо за то, что он сделал всё возможное (и невозможное) для того, чтобы ДНР вошла в состав России.

Не забыли и другого политика - Урсулу фон дер Ляйен. Ей даже предлагают выпить в честь такого события.