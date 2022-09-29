«Спасибо деду Zа победу»: в Донецке благодарят известного президента за то, что ДНР присоединилась к России

Не только его - на развешанных городу плакатах мелькает ещё одна известная персона.
Всё, референдум состоялся: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области вошли в состав России. Осталось уладить формальности - уже в октябре Госдума примет закон о признании новых территорий.
В Донецке не стали ждать никаких заседаний и уже начали отмечать. В честь такого события, по городу разместили билборды с благодарностью… Джо Байдену. Жители от всей души говорят ему спасибо за то, что он сделал всё возможное (и невозможное) для того, чтобы ДНР вошла в состав России.
Не забыли и другого политика - Урсулу фон дер Ляйен. Ей даже предлагают выпить в честь такого события.
Оба политика выступали резко против референдумов и говорили, что «никогда не признают их итогов». Насколько долго продлится это «никогда» - покажет время. Ну а пока местные жители в шутливой форме говорят им большое человеческое спасибо.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал
- Неожиданная встреча на лесной дороге
- На Курилах школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана
- "Мне здесь хорошо": Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о недвижимости за рубежом
- Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош