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Аргентинские футболисты чуть не свалились с крыши автобуса

Аргентинские футболисты чуть не свалились с крыши автобуса

Автор:
20 декабря 2022 14:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аргентина   Юмор   автобус   видео   интересное   катар   фото   футбол   
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Лео Месси, Де Пауль, Отаменди, Паредес и Ди Мария чуть не упали с крыши автобуса, на котором катались по улицам Буэнос-Айреса. Виной всему оказался высоковольтный провод.

Игроки Аргентинской сборной катались во время чемпионского пробега по улицам Буэнос-Айреса на крыше автобуса. Почему им не сиделось вместе со всеми — неизвестно. Может хотеть выделиться, а может для знаменитых спортсменов просто места не хватило.

Так или иначе, но покатушки по городу с несоблюдением техники безопасности чуть не кончились трагедией. Игроки не заметили высоковольтный провод и чуть в него не врезались.

Хорошо, что мужчины успели пригнуться в самый последний момент. Иначе все упали бы на асфальт и поехали бы в больничку.

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Метки: Аргентина   Юмор   автобус   видео   интересное   катар   фото   футбол   
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3  комментария
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2k
веселый просто Час назад
Спасибо вечные, чемпионы мира - странная подпись
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353
KE2646 Полчаса назад
Реакция есть, наши фуйболизды навернулись бы наверняка.
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45
Евгений Панкратов 40 минут назад
Совсем не умеют праздновать...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320057



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