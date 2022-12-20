Аргентинские футболисты чуть не свалились с крыши автобуса

Игроки Аргентинской сборной катались во время чемпионского пробега по улицам Буэнос-Айреса на крыше автобуса. Почему им не сиделось вместе со всеми — неизвестно. Может хотеть выделиться, а может для знаменитых спортсменов просто места не хватило.

Так или иначе, но покатушки по городу с несоблюдением техники безопасности чуть не кончились трагедией. Игроки не заметили высоковольтный провод и чуть в него не врезались.