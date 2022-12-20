Аргентинские футболисты чуть не свалились с крыши автобуса

Лео Месси, Де Пауль, Отаменди, Паредес и Ди Мария чуть не упали с крыши автобуса, на котором катались по улицам Буэнос-Айреса. Виной всему оказался высоковольтный провод.
Игроки Аргентинской сборной катались во время чемпионского пробега по улицам Буэнос-Айреса на крыше автобуса. Почему им не сиделось вместе со всеми — неизвестно. Может хотеть выделиться, а может для знаменитых спортсменов просто места не хватило.
Так или иначе, но покатушки по городу с несоблюдением техники безопасности чуть не кончились трагедией. Игроки не заметили высоковольтный провод и чуть в него не врезались.
Хорошо, что мужчины успели пригнуться в самый последний момент. Иначе все упали бы на асфальт и поехали бы в больничку.
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