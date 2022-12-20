В Татарстане мощным взрывом разнесло коттедж

Находившиеся внутри люди чудом не погибли.
В татарстанском Мензелинске двухэтажный коттедж в буквальном смысле слова взлетел на воздух. Причина, к сожалению, уже привычная — очередной взрыв газа.
Как видно по кадрам с уличной камеры, взрыв был настолько мощным, что повелетали все окна, двери, а крышу подбросило на несколько метров вверх.
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Отмечается, что на место ЧП оперативно прибыли пожарные и быстро справились с огнём. На момент взрыва доме находился 59-летний хозяин и его жена. Последней помощь медиков не понадобилась, а мужчину с ожогами половины тела госпитализировали в реанимацию местной больницы. Сообщается, что коттедж полностью уничтожен.
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Он видеозапись коментировал!
Могу предположить, что у них откуда-то конкретно газ сифонил, а сами где-нибудь в спальне в телевизор втыкали. Небольшую утечку успели бы учуять носом.