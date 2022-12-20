В Татарстане мощным взрывом разнесло коттедж

В татарстанском Мензелинске двухэтажный коттедж в буквальном смысле слова взлетел на воздух. Причина, к сожалению, уже привычная — очередной взрыв газа.



Как видно по кадрам с уличной камеры, взрыв был настолько мощным, что повелетали все окна, двери, а крышу подбросило на несколько метров вверх.