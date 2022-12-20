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В Татарстане мощным взрывом разнесло коттедж

В Татарстане мощным взрывом разнесло коттедж

Автор:
20 декабря 2022 12:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   Мензелинск   Татарстан   взрыв   видео   коттедж   
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Находившиеся внутри люди чудом не погибли.

В татарстанском Мензелинске двухэтажный коттедж в буквальном смысле слова взлетел на воздух. Причина, к сожалению, уже привычная — очередной взрыв газа.

Как видно по кадрам с уличной камеры, взрыв был настолько мощным, что повелетали все окна, двери, а крышу подбросило на несколько метров вверх.

Отмечается, что на место ЧП оперативно прибыли пожарные и быстро справились с огнём. На момент взрыва доме находился 59-летний хозяин и его жена. Последней помощь медиков не понадобилась, а мужчину с ожогами половины тела госпитализировали в реанимацию местной больницы. Сообщается, что коттедж полностью уничтожен.


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Метки: ГАЗ   Мензелинск   Татарстан   взрыв   видео   коттедж   
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7  комментариев
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1k
Тордион Час назад
Интересно. От куда оператор узнал, что "сейчас взорвется"? Он прям как будто сам таймер на бомбе устанавливал!
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2k
Maxim 21 минуту назад
Чтобы так знатно бахнуло, это там уже должна была быть немалая концентрация газа. Причём не в маленькой котельной или кухне, а в большом пространстве. Не надо пренебрегать системами газовой сигнализации.
Могу предположить, что у них откуда-то конкретно газ сифонил, а сами где-нибудь в спальне в телевизор втыкали. Небольшую утечку успели бы учуять носом.
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15k
Patmaz 2 часа назад
Зачем вызывать газовщиков. Дорого. Я сам всё подключу...
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