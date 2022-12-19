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Москвич случайно спас женщину, которая родила в подъезде

Москвич случайно спас женщину, которая родила в подъезде

Автор:
19 декабря 2022 12:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   видео   интересное   ребёнок   роды   спасение   фото   
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На северо-западе Москвы мужчина случайно спас женщину, у которой начались стремительные роды. Она потеряла много крови и молила о помощи.

Герой истории Владимир рассказал SHOT, что ночью к его машине, остановившейся на проспекте Маршала Жукова, подбежали двое парней и рассказали, что слышали в подъезде женские крики о помощи. Они показали подъезд и убежали. Почему они не пришли на помощь — непонятно.

Зайдя в подъезд, Владимир увидел на лестнице верхнего этажа бледную девушку.


Она рассказала, что несколько минут назад родила малыша и пошла искать помощь. Мужчина тут же вызвал скорую. Пока скорая помощь ехала, мужчина убедился, что малыш дышит, шевелит пальчиками и вскрикивает, следом побежал вниз, встречать врачей.

Медики аккуратно перерезали пуповину, укутали малыша потеплее и вместе с мамой отвезли в перинатальный центр. Выяснилось, что мамочке 26 лет, в столицу приехала из Армавира. Сын родился на месяц раньше срока с весом под три кило. Оба пациента сейчас под наблюдением врачей.

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Метки: Девушка   Москва   видео   интересное   ребёнок   роды   спасение   фото   
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12  комментариев
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2k
Yus 2 часа назад
У Покемонки все стабильно. Кто побежал следом? Малыш?
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604
Kra Полминуты назад
вот тут непонятно: Родила малыша и пошла искать помощь, а приехавшие медики перерезали пуповину.
Она с неперерезанной пуповиной пошла искать помощь??

А телефоном она в 26 лет пользоваться не научилась, чтобы скорую вызвать?
Какая-то мутная история...
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7k
Енот Потаскун 5 минут назад
Супер заголовки. Случайно спас? Вообще он не хотел, просто так получилось. Бывает.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Опаньки! Девушка рожает! Непорочное зачатие!
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Вопрос, что она делала в подъезде чужого дома, почему сама не вызвала скорую, как это - "родила малыша и пошла искать помощь"? Точно из Армавира краснодарского края?
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
все правильно сделал
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
319915



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