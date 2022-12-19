Москвич случайно спас женщину, которая родила в подъезде

На северо-западе Москвы мужчина случайно спас женщину, у которой начались стремительные роды. Она потеряла много крови и молила о помощи.
Герой истории Владимир рассказал SHOT, что ночью к его машине, остановившейся на проспекте Маршала Жукова, подбежали двое парней и рассказали, что слышали в подъезде женские крики о помощи. Они показали подъезд и убежали. Почему они не пришли на помощь — непонятно.
Зайдя в подъезд, Владимир увидел на лестнице верхнего этажа бледную девушку.
Она рассказала, что несколько минут назад родила малыша и пошла искать помощь. Мужчина тут же вызвал скорую. Пока скорая помощь ехала, мужчина убедился, что малыш дышит, шевелит пальчиками и вскрикивает, следом побежал вниз, встречать врачей.
Медики аккуратно перерезали пуповину, укутали малыша потеплее и вместе с мамой отвезли в перинатальный центр. Выяснилось, что мамочке 26 лет, в столицу приехала из Армавира. Сын родился на месяц раньше срока с весом под три кило. Оба пациента сейчас под наблюдением врачей.
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"Малыш" - "дышит", "шевелит" и "вскрикивает".
Не знаю что там за разборки личные, но чушь то писать не надо...
Она с неперерезанной пуповиной пошла искать помощь??
А телефоном она в 26 лет пользоваться не научилась, чтобы скорую вызвать?
Какая-то мутная история...