Москвич случайно спас женщину, которая родила в подъезде

Герой истории Владимир рассказал SHOT, что ночью к его машине, остановившейся на проспекте Маршала Жукова, подбежали двое парней и рассказали, что слышали в подъезде женские крики о помощи. Они показали подъезд и убежали. Почему они не пришли на помощь — непонятно.

Зайдя в подъезд, Владимир увидел на лестнице верхнего этажа бледную девушку.

Она рассказала, что несколько минут назад родила малыша и пошла искать помощь. Мужчина тут же вызвал скорую. Пока скорая помощь ехала, мужчина убедился, что малыш дышит, шевелит пальчиками и вскрикивает, следом побежал вниз, встречать врачей.