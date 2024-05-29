Отважные продавщицы устроили холодный прием покупателю с ножом в Чехове

Ранее судимого уроженца Ростовской области задержали в подмосковном Чехове после попытки разбойного нападения на небольшой магазин в селе Мещерское. Тридцатилетний мужчина с ножом в руках требовал дать ему бутылку виски, но продавщицы оказались не робкого десятка и быстро вызвали на место правоохранителей. Злоумышленник удалился с пустыми руками, а спустя пару дней отправился в СИЗО.

Больше всего нас интересует другой вопрос: почему в такую жару мужик в пуховике?