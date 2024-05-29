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Отважные продавщицы устроили холодный прием покупателю с ножом в Чехове

Отважные продавщицы устроили холодный прием покупателю с ножом в Чехове

Автор:
29 мая 2024 10:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Чехов   виски   криминал   мужик   нож   
1957
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Мужик зашел в магазинчик, достал нож и потребовал виски. Когда продавцы позвонили в полицию, он подбросил нож за прилавок и попытался уйти. Но от правосудия не уйдешь.



Ранее судимого уроженца Ростовской области задержали в подмосковном Чехове после попытки разбойного нападения на небольшой магазин в селе Мещерское. Тридцатилетний мужчина с ножом в руках требовал дать ему бутылку виски, но продавщицы оказались не робкого десятка и быстро вызвали на место правоохранителей. Злоумышленник удалился с пустыми руками, а спустя пару дней отправился в СИЗО.


Больше всего нас интересует другой вопрос: почему в такую жару мужик в пуховике?


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Метки: Видео   Чехов   виски   криминал   мужик   нож   
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5  комментариев
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79k
Viktor 2 часа назад
Почему в пуховике - да знал, что в СИЗО до зимы сидеть придётся!
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Дмитрий 19 минут назад
Расследование показало, что следователь -левша! А бандит -обыкновенный бухарь!
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54k
smakido 39 минут назад
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Ты погляди какой джентельмен, вискарь ему подавай.. обиделся еще..ушел..
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19
Iosif Stalin 2 часа назад
Так там и другие посетители в куртках, видео получается не новое, автор, поясни!
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3019 постов (2937 в горячем)

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