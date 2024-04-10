В Бурятии посетитель боулинга смертельно ранил охранника, не разрешившего ему закурить

Мужчина изрядно набрался спиртным, после чего ему захотелось покурить. Охранник был против курения в общем зале и указал, где можно это сделать, не мешая окружающим.
В ночь на минувшую субботу в боулинг-центре на ул. Барнаульская в Улан-Удэ случилась трагедия. Один из посетителей обиделся на запрет курения и начал бузить. Пьяного гостя решили от греха подальше выпроводить из заведения, однако в гардеробе он достал нож и ударил охранника в шею.
Осторожно! В видео содержится сцены жестокости!
Источник:
Через несколько часов раненый скончался в больнице, а покинувшего место преступления нашли на остановке общественного транспорта и задержали.
Как сообщает СУ СК региона, посетитель боулинга помещён под стражу, где будет находиться до суда. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии.
Источник:
- "Как это 26 лет?": женщина потеряла сознание после вынесения обвинительного приговора
- "Положи нож, дед": в Севастополе агрессивный мужчина попытался напасть на сотрудников МЧС
- Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину
- Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на соседа
- Пьяный мужчина напал с ножом на сотрудницу пункта выдачи заказов