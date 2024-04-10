В Бурятии посетитель боулинга смертельно ранил охранника, не разрешившего ему закурить

Через несколько часов раненый скончался в больнице, а покинувшего место преступления нашли на остановке общественного транспорта и задержали.

Как сообщает СУ СК региона, посетитель боулинга помещён под стражу, где будет находиться до суда. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии.