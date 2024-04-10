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В Бурятии посетитель боулинга смертельно ранил охранника, не разрешившего ему закурить

В Бурятии посетитель боулинга смертельно ранил охранника, не разрешившего ему закурить

Автор:
10 апреля 2024 10:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Улан-Удэ   боулинг   криминал   нож   пьяный   убийство   
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Мужчина изрядно набрался спиртным, после чего ему захотелось покурить. Охранник был против курения в общем зале и указал, где можно это сделать, не мешая окружающим.

В ночь на минувшую субботу в боулинг-центре на ул. Барнаульская в Улан-Удэ случилась трагедия. Один из посетителей обиделся на запрет курения и начал бузить. Пьяного гостя решили от греха подальше выпроводить из заведения, однако в гардеробе он достал нож и ударил охранника в шею.


Через несколько часов раненый скончался в больнице, а покинувшего место преступления нашли на остановке общественного транспорта и задержали.


Как сообщает СУ СК региона, посетитель боулинга помещён под стражу, где будет находиться до суда. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии.




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Метки: Видео   Улан-Удэ   боулинг   криминал   нож   пьяный   убийство   
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4  комментария
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Сука , человека убить что высморкаться. Тут только смертная казнь.
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Бу 3 минуты назад
буряты/якуты они реально бешенные отморозки(
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1k
Михаил Полчаса назад
Что за дебилы? Ну сразу бы садились в тюрьму.
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14k
Владимир 2 часа назад
Да таких еб@нько надо не на 15 а пожизненно сажать, просто без тени сомнения убил человека ни за что!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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