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«Если занимаешься сексом не с женой, можно сесть на семь лет»: россиянин рассказал, как живётся в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу

«Если занимаешься сексом не с женой, можно сесть на семь лет»: россиянин рассказал, как живётся в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу

Автор:
16 декабря 2022 14:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: водитель   законы   катар   тюрьма   футбол   чемпионат мира 2022   штраф   
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За плевок на улице - штраф в 18 тысяч рублей на наши деньги. А за проезд на красный - 180 тысяч и месяц тюрьмы.

Россиянин поехал подрабатать в Катар - он VIP-водитель и возит разных важных персон. Сам из Питера, а на разных соревнованиях начал трудиться ещё в 2014, на Олимпиаде в Сочи.

Работал и на ЧМ-2018 в Москве. Кстати, когда катарцы узнают откуда он, часть из них вспоминает, как в 2018 всё было хорошо и грамотно организовано.

Ну а сейчас водитель поделился впечатлениями о повседневной жизни в Катаре: почему не стоит приставать ни к кому, кроме своей жены, плевать на улице и игнорировать светофоры.

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Метки: водитель   законы   катар   тюрьма   футбол   чемпионат мира 2022   штраф   
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59k
pynh Полчаса назад
А если не с мужем?
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8k
Борис Карабанов 16 минут назад
Ну, а чё им не жить богато? У них нефть есть. Нефть продают и богатеют.
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August

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