«Если занимаешься сексом не с женой, можно сесть на семь лет»: россиянин рассказал, как живётся в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу

За плевок на улице - штраф в 18 тысяч рублей на наши деньги. А за проезд на красный - 180 тысяч и месяц тюрьмы.
Россиянин поехал подрабатать в Катар - он VIP-водитель и возит разных важных персон. Сам из Питера, а на разных соревнованиях начал трудиться ещё в 2014, на Олимпиаде в Сочи.
Работал и на ЧМ-2018 в Москве. Кстати, когда катарцы узнают откуда он, часть из них вспоминает, как в 2018 всё было хорошо и грамотно организовано.
Ну а сейчас водитель поделился впечатлениями о повседневной жизни в Катаре: почему не стоит приставать ни к кому, кроме своей жены, плевать на улице и игнорировать светофоры.
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