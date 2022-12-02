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Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера

Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера

Автор:
02 декабря 2022 10:15
Сообщество : Игромир
Метки: Unreal Engine 5   Рик и Морти   видео   енот   игры   интересно   кино   саурон   стражи галактики   тюрьма   
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Якутский 3D-дизайнер Феоктист Алексеев создал любопытный короткометражный ролик с главным героем мультсериала «Рик и Морти» ученым Риком Санчезом. В видео Рик преследует разных существ мультивселенной и сажает их в свою тюрьму. Геймеры и поклонники мирового кинематографа наверняка узнают всех узников.
На создание ролика у автора ушло около недели. В день на видео он уделял около 3-4 часов. Короткометражка создана на Unreal Engine 5, а голос сделан нейросетью.

По сюжету безумный ученый Рик из мультсериала «Рик и Морти» ловит особо опасных персонажей из кино и игр и сажает их в свою тюрьму.

Источник:

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Метки: Unreal Engine 5   Рик и Морти   видео   енот   игры   интересно   кино   саурон   стражи галактики   тюрьма   
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3  комментария
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19k
nobody® 14 минут назад
Голос похож, но не естественен. А кто там следующий после енота в камере?
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1k
beshh 2 минуты назад
Сделано весьми неплохо, но эта постоянно трясущаяся камера лично для меня всё портит.
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16k
Александр 7 минут назад
Круто
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