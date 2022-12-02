Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера

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Якутский 3D-дизайнер Феоктист Алексеев создал любопытный короткометражный ролик с главным героем мультсериала «Рик и Морти» ученым Риком Санчезом. В видео Рик преследует разных существ мультивселенной и сажает их в свою тюрьму. Геймеры и поклонники мирового кинематографа наверняка узнают всех узников.
На создание ролика у автора ушло около недели. В день на видео он уделял около 3-4 часов. Короткометражка создана на Unreal Engine 5, а голос сделан нейросетью.
По сюжету безумный ученый Рик из мультсериала «Рик и Морти» ловит особо опасных персонажей из кино и игр и сажает их в свою тюрьму.
По сюжету безумный ученый Рик из мультсериала «Рик и Морти» ловит особо опасных персонажей из кино и игр и сажает их в свою тюрьму.
В его коллекцию уже попали Итачи Учиха, G-man, енот Ракета, Харли Квинн, Дейви Джонс, Леди Димитреску, Саурон и тролль из «Властелина Колец».
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