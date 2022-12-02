Маленький гиковский шедевр от якутского 3D-дизайнера

На создание ролика у автора ушло около недели. В день на видео он уделял около 3-4 часов. Короткометражка создана на Unreal Engine 5, а голос сделан нейросетью.



По сюжету безумный ученый Рик из мультсериала «Рик и Морти» ловит особо опасных персонажей из кино и игр и сажает их в свою тюрьму.