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Крик души футбольного болельщика

Крик души футбольного болельщика

Автор:
13 декабря 2022 09:21
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   болельщик   видео   фанат   футбол   футболисты   
576
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Эмоциональный футбольный болельщик высказал всё, что думает о происходящем у ворот. Его боль можно понять.

Ой, ошибочка вышла...

Интересно было бы услышать его мнение о российских футболистах.

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Метки: Спорт   болельщик   видео   фанат   футбол   футболисты   
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4  комментария
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7k
Nikolay 2 часа назад
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1k
ZOV Полчаса назад
я вчера в солянке выкладывал...
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2k
NIS Полчаса назад
Он просто пристреливался
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72k
Viktor 2 часа назад
Есть старый анекдот и я по-моему здесь уже его рассказывал:
Приходит тренер (1) одной не очень удачной, но очень высокооплачиваемой сборной по футболу к тренеру (2) удачной сборной и спрашивает:
-Почему твоя команда всё что можно выиграла?
Тренер (2) отвечает:
-У меня есть своя методика. Я на тренировке своим игрокам на поле расставляю бочки. Ну, "выносим" их с двузначным счетом, ребята обретают уверенность, сильно повышается самооценка и потом они обыгрывают всех подряд.
Встречаются они через месяц. Тренер (2) спрашивает у своего товарища:
-Ну, как дела у твоей сборной?
-Плохо.
-Ты все сделал как я тебе и говорил?
-Да
-Ну и как?
-Как, как! Бочки выиграли!
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