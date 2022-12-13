Крик души футбольного болельщика

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Эмоциональный футбольный болельщик высказал всё, что думает о происходящем у ворот. Его боль можно понять.
Ой, ошибочка вышла...
Интересно было бы услышать его мнение о российских футболистах.
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Приходит тренер (1) одной не очень удачной, но очень высокооплачиваемой сборной по футболу к тренеру (2) удачной сборной и спрашивает:
-Почему твоя команда всё что можно выиграла?
Тренер (2) отвечает:
-У меня есть своя методика. Я на тренировке своим игрокам на поле расставляю бочки. Ну, "выносим" их с двузначным счетом, ребята обретают уверенность, сильно повышается самооценка и потом они обыгрывают всех подряд.
Встречаются они через месяц. Тренер (2) спрашивает у своего товарища:
-Ну, как дела у твоей сборной?
-Плохо.
-Ты все сделал как я тебе и говорил?
-Да
-Ну и как?
-Как, как! Бочки выиграли!