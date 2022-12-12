Эффектный наряд бразильского болельщика

Мужчина в необычном костюме привлек всеобщее внимание перед матчем Бразилии и Хорватии. Поклонник футбола моментально стал популярным. В очередь за фотографией с ним выстроились болельщики как хорватской, так и бразильской команды.



По одной из версий, фанат косплеил Пеле.