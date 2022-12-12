Эффектный наряд бразильского болельщика

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На Чемпионате мира по футболу в Катаре был замечен очень колоритный болельщик сборной Бразилии. Мужчина был облачен в необычный костюм, сделанный из десятков разноцветных стеклянных треугольников. В руках у болельщика был «Золотой мяч».
Мужчина в необычном костюме привлек всеобщее внимание перед матчем Бразилии и Хорватии. Поклонник футбола моментально стал популярным. В очередь за фотографией с ним выстроились болельщики как хорватской, так и бразильской команды.
По одной из версий, фанат косплеил Пеле.
По одной из версий, фанат косплеил Пеле.
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я похожий эффект видел когда из похожих блестящих элементов делают вывеси - они от потоков воздуха вдоль фасада здания шевелятся и как будто переливаются, эффектно, просто и не требует электричества)