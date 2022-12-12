Сладкая месть футболистки

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Швейцарская футболистка Алиша Леманн придумала, как отомстить грубо игравшей сопернице. Девушка выждала нужный момент и "случайно" пробила мячом по спортсменке.
Футболистка отомстила толкнувшей её спортсменке. Девушка не стала лезть в драку и "случайно" попала мячом в соперницу.
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