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Сладкая месть футболистки

Сладкая месть футболистки

Автор:
12 декабря 2022 11:02
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   игра   месть   футбол   футболистка   
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Швейцарская футболистка Алиша Леманн придумала, как отомстить грубо игравшей сопернице. Девушка выждала нужный момент и "случайно" пробила мячом по спортсменке.
Футболистка отомстила толкнувшей её спортсменке. Девушка не стала лезть в драку и "случайно" попала мячом в соперницу.

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Метки: Спорт   видео   игра   месть   футбол   футболистка   
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13  комментариев
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13k
FatZilla Час назад
Им бы форму как у пляжного волейбола... и даже пришёл бы посмотреть
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6k
tamin Полчаса назад
Я думаю все технично сделала
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8
Сергей Аксенов 38 минут назад
умничка
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20k
ЦСКА 41 минуту назад
Блин по сиське! Бабы говорят-Это как мужику по яйцам...
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451
Куруш 52 минуты назад
Кажется женский футбол сейчас мужественнее, чем мужской. Без нытья и симуляций переломов от касания пальцем
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18k
Алексей Теуш 56 минут назад
Красиво сделано, и не подкопаешься!
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134
Николай Час назад
Мне кажется это щас был мужской футбол, а не вот это все, что на ЧМ и иже с ним происходит.
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