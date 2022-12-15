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«Вот это колонизация Марса»: на аэродроме Анадыря настоящая снежная буря и сотрудники передвигаются буквально на четвереньках

«Вот это колонизация Марса»: на аэродроме Анадыря настоящая снежная буря и сотрудники передвигаются буквально на четвереньках

Автор:
15 декабря 2022 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: анадырь   аэродром   буран   ветер   коллега   колонизация   марс   самолет   сослуживец   сотрудник   
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Ветер - больше 30 м/с. При таком раскладе доползти до самолёта уже большое достижение.

— Готов?

— Ну всё, давай...

С такими словами коллега отпустил сослуживца в нелёгкий путь до самолёта. До него всего несколько метров, но пройти их - та ещё задачка. «За бортом» бушует ветер, на пике он доходил до 30 метров в секунду.

Так что сотрудник буквально распластался и пополз по полосе. Но не получилось - уж слишком сильный буран. Ну а коллега-шутник в это время просил его «соблюдать технику безопасности».

Как тебе такое, Илон Маск? И никакой Марс не нужен.

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Метки: анадырь   аэродром   буран   ветер   коллега   колонизация   марс   самолет   сослуживец   сотрудник   
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2  комментария
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59k
Опиум для народа 12 минут назад
А зачем добираться до самолёта? Или взлёт в такую погоду не запрещен?
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70
ruslan d 37 минут назад
сурово
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August

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