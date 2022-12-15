«Вот это колонизация Марса»: на аэродроме Анадыря настоящая снежная буря и сотрудники передвигаются буквально на четвереньках

Ветер - больше 30 м/с. При таком раскладе доползти до самолёта уже большое достижение.
— Готов?
— Ну всё, давай...
С такими словами коллега отпустил сослуживца в нелёгкий путь до самолёта. До него всего несколько метров, но пройти их - та ещё задачка. «За бортом» бушует ветер, на пике он доходил до 30 метров в секунду.
Так что сотрудник буквально распластался и пополз по полосе. Но не получилось - уж слишком сильный буран. Ну а коллега-шутник в это время просил его «соблюдать технику безопасности».
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Как тебе такое, Илон Маск? И никакой Марс не нужен.
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