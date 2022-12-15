«Вот это колонизация Марса»: на аэродроме Анадыря настоящая снежная буря и сотрудники передвигаются буквально на четвереньках

— Готов?

— Ну всё, давай...

С такими словами коллега отпустил сослуживца в нелёгкий путь до самолёта. До него всего несколько метров, но пройти их - та ещё задачка. «За бортом» бушует ветер, на пике он доходил до 30 метров в секунду.

Так что сотрудник буквально распластался и пополз по полосе. Но не получилось - уж слишком сильный буран. Ну а коллега-шутник в это время просил его «соблюдать технику безопасности».