Азербайджанские эко-активисты подбросили в воздух мёртвого голубя

В Азербайджане эко-активисты активно что-то доказывали российским миротворцам, держа в руках голубей. В конце речи активисты планировали отпустить белых голубей в воздух, но что-то пошло не так.
Экологические активисты протестуют против незаконной, с их точки зрения, эксплуатации месторождений полезных ископаемых. На днях они устроили целый митинг, с рупорами и голубями. Активисты что-то кричали, доказывая свою правоту, при этом держа в руках птиц.
Самая активная женщина так размахивала бедным голубем, что тот не выдержал такой тряски. Когда пришёл момент подбрасывать голубей в верх, птица так и не раскрыла крылья.
Птичку жалко...
Белый голубь, видимо, должен был символизировать мир, но что-то пошло не так.
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Курдов поманили “Красным Курдистаном”, с помощью этого трюка отделили Карабах от Армении Лачинским коридором, в 1929 году упразднили Красный Курдистан, а заодно и самих курдов, подвергнутых беспардонной ассимиляции, причем слово “курд” стало чуть ли не ругательным в устах “полноценных” азеров. Судя по переписи 1979 года, курдов в АзССР вообще не было. Это ли не геноцид?
Точно так же подверглись туркизации талыши и таты, а лезгин и до сих пор продолжают притеснять до такой степени, что сами вынуждены добровольно записываться в “азербайджанцы”, дабы не лишаться самых элементарных прав.
Из Закатальского района азеры вытеснили коренных жителей -аварцев. Да так, что в нашей замечательной БСЭ в статье о Закаталах аварцы даже не упоминаются. Согласно справочнику “Народы мира”, аварцы в том районе все же есть, а сами представители этого народа говорили мне, что их осталось там не более 20 процентов от первоначальной численности.
В Нахичеване не осталось ни одного армянина. И армянские памятники все разрушены. Непонятно, почему еще армянское название сохранилось. В Нагорном Карабахе армянское население с 95% сократилось до 75%. Вот карабахцы и начали возражать. Из Сумгаита, Гянджи, Баку, Геташена, Арцвашена и других городов и весей собственно АзССР, в том числе тех, что до 1923 года составляли одно целое со всем армянским Арцахом, из которого выделили искусственно ограниченную территорию под НКАО, азеро-тюркские националисты вытеснили полмиллиона армян и все населенные пункты переименовали на турецкий лад, чтобы и памяти о прежних жителях не оставалось.
Они подгоняемые турками - НЕ ОСТАНОВЯТСЯ!
Экопровокаторы!
Получи, Путин!