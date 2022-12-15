Азербайджанские эко-активисты подбросили в воздух мёртвого голубя

Экологические активисты протестуют против незаконной, с их точки зрения, эксплуатации месторождений полезных ископаемых. На днях они устроили целый митинг, с рупорами и голубями. Активисты что-то кричали, доказывая свою правоту, при этом держа в руках птиц.

Самая активная женщина так размахивала бедным голубем, что тот не выдержал такой тряски. Когда пришёл момент подбрасывать голубей в верх, птица так и не раскрыла крылья.