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Азербайджанские эко-активисты подбросили в воздух мёртвого голубя

Азербайджанские эко-активисты подбросили в воздух мёртвого голубя

Автор:
15 декабря 2022 12:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: азербайджан   активисты   видео   голубь   интересное   промах   фото   эко   
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В Азербайджане эко-активисты активно что-то доказывали российским миротворцам, держа в руках голубей. В конце речи активисты планировали отпустить белых голубей в воздух, но что-то пошло не так.

Экологические активисты протестуют против незаконной, с их точки зрения, эксплуатации месторождений полезных ископаемых. На днях они устроили целый митинг, с рупорами и голубями. Активисты что-то кричали, доказывая свою правоту, при этом держа в руках птиц.

Самая активная женщина так размахивала бедным голубем, что тот не выдержал такой тряски. Когда пришёл момент подбрасывать голубей в верх, птица так и не раскрыла крылья.

Белый голубь, видимо, должен был символизировать мир, но что-то пошло не так.

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Метки: азербайджан   активисты   видео   голубь   интересное   промах   фото   эко   
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30  комментариев
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dima423 2 часа назад
Прям эталонная иллюстрация современных "профессиональных" эко-активистов))
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11k
Rus77 Минуту назад
Кому не известно, что после 1920 года, когда появился Советский Азербайджан, очень многие народы на его территории, искусственно скомпонованной мусаватистами подверглись насильственному отуречиванию, пардон, “азербайджанизации”?

Курдов поманили “Красным Курдистаном”, с помощью этого трюка отделили Карабах от Армении Лачинским коридором, в 1929 году упразднили Красный Курдистан, а заодно и самих курдов, подвергнутых беспардонной ассимиляции, причем слово “курд” стало чуть ли не ругательным в устах “полноценных” азеров. Судя по переписи 1979 года, курдов в АзССР вообще не было. Это ли не геноцид?

Точно так же подверглись туркизации талыши и таты, а лезгин и до сих пор продолжают притеснять до такой степени, что сами вынуждены добровольно записываться в “азербайджанцы”, дабы не лишаться самых элементарных прав.

Из Закатальского района азеры вытеснили коренных жителей -аварцев. Да так, что в нашей замечательной БСЭ в статье о Закаталах аварцы даже не упоминаются. Согласно справочнику “Народы мира”, аварцы в том районе все же есть, а сами представители этого народа говорили мне, что их осталось там не более 20 процентов от первоначальной численности.

В Нахичеване не осталось ни одного армянина. И армянские памятники все разрушены. Непонятно, почему еще армянское название сохранилось. В Нагорном Карабахе армянское население с 95% сократилось до 75%. Вот карабахцы и начали возражать. Из Сумгаита, Гянджи, Баку, Геташена, Арцвашена и других городов и весей собственно АзССР, в том числе тех, что до 1923 года составляли одно целое со всем армянским Арцахом, из которого выделили искусственно ограниченную территорию под НКАО, азеро-тюркские националисты вытеснили полмиллиона армян и все населенные пункты переименовали на турецкий лад, чтобы и памяти о прежних жителях не оставалось.
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14k
Ser 9 минут назад
А газом...их не пробовали убеждать! Кажется уже пора!
Они подгоняемые турками - НЕ ОСТАНОВЯТСЯ!
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881
Сергей С 12 минут назад
Чебуреки
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1k
Довер Иванович 13 минут назад
Просто голубь спал)))
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3k
Трям 18 минут назад
Тупая чурка перепутала птичку из своего супового набора. Не ту схватила.
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39k
turyst Полчаса назад
Они хотели так сделать, наверное.
Экопровокаторы!

Ссылка youtu.be
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39k
turyst Полчаса назад
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8k
GROMOZEKA 37 минут назад
Это такие же эко-активисты, как Волочкова ядерный физик
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9k
Maddy8 40 минут назад
Ладно активисты, это проплаченное быдло, как навальнята, но неужели правительствам их стран, так пое*ать на это? неужели не понимают, что дальше может быть хуже, или уже все под америкой ходят? что хозяин скажет, то и сделает гордый народ?
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6k
Том Сойер 42 минуты назад
Чего-то много их везде стало - эко-активистов, одни руки свои кривые приклеивают к стенам и дорогам, попутно обливая картины в музеях, другие - голубей мёртвых выпускают.... Эти твари давно превратились в реальную политическую силу, причём в основной своей массе они занимаются именно провокациями, которые влекут за собой серьёзные последствия.
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6k
workmen77 42 минуты назад
Азербайджанские экоактивисты - это уже звучит смешно.
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27
Николай Пауков 53 минуты назад
Я помню видео где мальчик с девочкой должны были голубя выпустить на школьных торжествах у нас где то, а он подох... Понятно они держали крепко. Там чето обсуждалось, что они дышат часто, а если не дышат совсем не много то умирают.
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27
Николай Пауков Летучий Мыш Полчаса назад
крепко держат, птицы дохнут... Но эко-активисты ж должны знать как голубь работает)
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693
АлоКин Час назад
Они уже обвинили солдат в смерти голубя?)
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5k
Горожанин Час назад
Даже голуби дохнут от либеральных идей.
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409
Андерсен Час назад
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12k
? ? ? Час назад
дышать не смог, удавила.
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38k
Александр Час назад
Ну сперва сломать шею голубю, а потом удивиться, что он никуда не летит )
Получи, Путин!
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32k
ACU900 Час назад
Так она своими ручищами так сжимала этого несчастного голубя, что она его раздавила нахрен...
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4k
foggen2 Час назад
Очень показательный инцидент.Ради жизни и отсутствия насилия я любого в тряпки порву.....
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1k
Lexx 2 часа назад
Прекратите ипать овец! Это незаконная эксплуатация домашних животных.
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Pika-Pika?
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