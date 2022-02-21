Забавная реакция пса на поцелуи хозяев

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Владельцы пса решили выяснить, кого из них питомец любит больше. Они по очереди попытались поцеловать животное и запечатлели его реакцию.
Сегодня обойдёмся без поцелуев.
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(източник - fishki.net)