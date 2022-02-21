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Забавная реакция пса на поцелуи хозяев

Забавная реакция пса на поцелуи хозяев (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   позитив   прикол   собака   
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Владельцы пса решили выяснить, кого из них питомец любит больше. Они по очереди попытались поцеловать животное и запечатлели его реакцию.
Сегодня обойдёмся без поцелуев.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   позитив   прикол   собака   
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3k
Babangdida 43 минуты назад
А кое-кто не против:
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А кое-кто не против: (източник - fishki.net)
А кое-кто не против: (източник - fishki.net)Посмотреть
А кое-кто не против: (източник - fishki.net)
А кое-кто не против: (източник - fishki.net)Посмотреть
А кое-кто не против: (източник - fishki.net)
А кое-кто не против: (източник - fishki.net)Посмотреть
А кое-кто не против: (източник - fishki.net)

(източник - fishki.net)
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20k
Надежда 46 минут назад
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21k
hebpat 2 часа назад
просто пёсик подсмотрел, что делала хозяйка ночью и ему западло, хотя мог бы и не кочевряжится сам лижет что попало
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