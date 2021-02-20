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Хвостатый эксперт ворвался в эфир

Хвостатый эксперт ворвался в эфир (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:03
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   милота   позитив   прикол   собака   
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Пёс так хотел в телевизор, что пробрался за спину хозяйки во время её разговора с ведущей новостей.

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Метки: Юмор   видео   животные   милота   позитив   прикол   собака   
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Денис Полчаса назад
Мне кажется, собаке не понравилась отмена тим-билдингов. :)
Кстати, если по сабжу, то да, у меня всё бабло на тим-билдинги забрали

А обычно раз в квартал с каждой из команд чё-то мутили.
Хотя может и к лучшему, так как после тим-билдингов постоянно бухаловки. :) А так вот уже год как ноль алкоголя :)
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