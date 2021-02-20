Хвостатый эксперт ворвался в эфир

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Пёс так хотел в телевизор, что пробрался за спину хозяйки во время её разговора с ведущей новостей.
Во время разговора в кадре неожиданно появился игривый пёс и смутил хозяйку.
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Кстати, если по сабжу, то да, у меня всё бабло на тим-билдинги забрали
А обычно раз в квартал с каждой из команд чё-то мутили.
Хотя может и к лучшему, так как после тим-билдингов постоянно бухаловки. :) А так вот уже год как ноль алкоголя :)