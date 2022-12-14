"Полюбуйся на своего папочку!": любовница обиделась на шефа и прислала его дочери хоум-видео и интимные фото

Секретаршу крупного бизнесмена обидело, что мужчина вместо свидания с ней пошел на день рождения к дочери. Она затаила злобу и решила отомстить.
Обзаводясь любовницей, следует держать ухо востро. Секретарь крупного девелопера крайне оскорбилась тем, что её обоже предпочел ужин в ресторане с семьей и дочерью, которой в тот день исполнилось 16 лет, вместо свидания с ней, любимой.
Обиженная мадемуазель собрала кучу компромата: интимную переписку с шефом, хоум-видео, фото и, сопроводив все комментарием "мужчинам доверять нельзя", отправила это добро девочке. Аккурат в то самое время, когда она праздновала день рождения с родителями.
Как сообщают СМИ, ребенок был в шоковом состоянии, получив такой "подарок". Но и спустя время, не успокоившись, эта "папина зазноба" продолжила снабжать дочь любовника похожим контентом - видимо, за годы общения "компромата" накопилось много.
В результате девушке понадобилась помощь психотерапевта, жена девелопера подала на развод. А еще она планирует наказать любовницу за травлю своей дочери. Заявление в полицию уже написано. Говорят, за подобное может грозить до четырех лет лишения свободы, т.к. ребёнок несовершеннолетний.
Источник:
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>>В результате девушке понадобилась помощь психотерапевта<<
Серьёзно? 16-летняя современная девица в шоке от домашней порнушки? Хотелось бы поглядеть, что же там было такое снято, чтобы довести её до психотерапевта.
Он бы ещё соседку трахнул!
Она испортила жизнь всем, но и себе тоже испортила.
Дура.
Срок получит вполне реальный и по полной .
После отсидки всеобщее презрение .