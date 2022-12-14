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"Полюбуйся на своего папочку!": любовница обиделась на шефа и прислала его дочери хоум-видео и интимные фото

"Полюбуйся на своего папочку!": любовница обиделась на шефа и прислала его дочери хоум-видео и интимные фото

Автор:
14 декабря 2022 09:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   день рождения   компромат   любовница   месть   отомстила   подарок   травля несовершеннолетних   
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Секретаршу крупного бизнесмена обидело, что мужчина вместо свидания с ней пошел на день рождения к дочери. Она затаила злобу и решила отомстить.

Обзаводясь любовницей, следует держать ухо востро. Секретарь крупного девелопера крайне оскорбилась тем, что её обоже предпочел ужин в ресторане с семьей и дочерью, которой в тот день исполнилось 16 лет, вместо свидания с ней, любимой.


Обиженная мадемуазель собрала кучу компромата: интимную переписку с шефом, хоум-видео, фото и, сопроводив все комментарием "мужчинам доверять нельзя", отправила это добро девочке. Аккурат в то самое время, когда она праздновала день рождения с родителями.



Как сообщают СМИ, ребенок был в шоковом состоянии, получив такой "подарок". Но и спустя время, не успокоившись, эта "папина зазноба" продолжила снабжать дочь любовника похожим контентом - видимо, за годы общения "компромата" накопилось много.


В результате девушке понадобилась помощь психотерапевта, жена девелопера подала на развод. А еще она планирует наказать любовницу за травлю своей дочери. Заявление в полицию уже написано. Говорят, за подобное может грозить до четырех лет лишения свободы, т.к. ребёнок несовершеннолетний.

Источник:

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Метки: видео   день рождения   компромат   любовница   месть   отомстила   подарок   травля несовершеннолетних   
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33  комментария
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23k
Добрый Алабай Час назад
Тупость баб иногда поражает.
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5k
REDFOXY 54 секунды назад
Тема сисек не раскрыта...
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13k
FatZilla 9 минут назад
>>ребенок был в шоковом состоянии, получив такой "подарок"<<
>>В результате девушке понадобилась помощь психотерапевта<<

Серьёзно? 16-летняя современная девица в шоке от домашней порнушки? Хотелось бы поглядеть, что же там было такое снято, чтобы довести её до психотерапевта.
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10k
GRuslan 12 минут назад
Женщины.... они только похожи на людей, а по сути тупые животные. Исключения 1 из 1000. Пока у мужчин были рычаги влияния на баб, были счастливые семьи, теперь когда государство лишило нас этих возможностей, эти дуры дали волю своему безумию сами не понимая что творят.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
10k
insaider Полчаса назад
Очень серьёзно думайте о последствиях,перед тем как писюн куда нибудь вставлять!
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28k
koleos72 Полчаса назад
Не живи где еб.ёшь, не еб.и где живёшь!
Он бы ещё соседку трахнул!
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А давайте все вместе найдём эту ведьму и сожжём её! Но сначала накажем...
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4k
Дмитрий ! 36 минут назад
С бабами всегда "следует держать ухо востро".
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29k
Ashabad 37 минут назад
Ну, мужик-то ладно, мужик встрял. Но любовница просто дура. Теперь и её положение, как любовницы, полетело в жопу. Раньше она пользовалась плюшками от своего положения: зарплата, шмотки, подарки. А теперь все будут знать, что с ней никаких дел (и всякое другое) вести нельзя.
Она испортила жизнь всем, но и себе тоже испортила.
Дура.
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2k
Алекс Чебурашкин 43 минуты назад
а где хоум видео?)))))
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9k
Shtoppi 43 минуты назад
Обиженка-е_анько. Обосрала жизнь и любовнику, и себе, а по результатам рассмотрения заявы от матери девочки мож и вообще присядет. Видимо поделом ей будет.
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50k
dima423 55 минут назад
ну за такое можно и ноги поломать и инвалидкой оставить... я бы примерно так сделал) само собой руками специально обученных людей, чтобы изза этой шмары не замазаться в уголовке
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269
ilavev 57 минут назад
Так я не понял, а где хоум-видео, друг спрашивает
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16k
Виталий Касандров 58 минут назад
Ну как бы действительно идиотка.
Срок получит вполне реальный и по полной .
После отсидки всеобщее презрение .
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318
Константин Час назад
нечего было во что попало членом тыкать!
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1k
ChePaev Час назад
Все любовницы рано или поздно этим заканчивают, потому что роль любовницы по бабской психологии продолжаться вечно не может, рано или поздно эта любовница захочет себе все: -стать любимой и единственной законной женой, официально получить доступ ко всем благам ее мужа. Для этого они пытаются привязать мужика к себе ребенком, родив ему, чтобы в случае чего потом не быть легко выброшенной мужиком и шантажировать его своей семьей созданной на стороне.
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3k
Radugananebe Час назад
Угораздило же мужика замутить с такой тварью. Всем жизнь сломал. И себе, и ребенку, и жене. А про дуру и говорить не хочется.
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42
ruslan d Час назад
Ну теперь опять на ролтон перейдет ...
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1k
Ksenia2 Час назад
Детей-то зачем вмешивать в эти взрослые игры?
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zlopisec Час назад
Сжечь ведьму....
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