"Полюбуйся на своего папочку!": любовница обиделась на шефа и прислала его дочери хоум-видео и интимные фото

Обзаводясь любовницей, следует держать ухо востро. Секретарь крупного девелопера крайне оскорбилась тем, что её обоже предпочел ужин в ресторане с семьей и дочерью, которой в тот день исполнилось 16 лет, вместо свидания с ней, любимой.

Обиженная мадемуазель собрала кучу компромата: интимную переписку с шефом, хоум-видео, фото и, сопроводив все комментарием "мужчинам доверять нельзя", отправила это добро девочке. Аккурат в то самое время, когда она праздновала день рождения с родителями.