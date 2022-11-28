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Девушки скинулись подруге на подарок

Девушки скинулись подруге на подарок

Автор:
28 ноября 2022 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: видео   день рождения   неудача   подарок   подруга   сюрприз   фейл   
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Девушки решили оригинально поздравить свою подругу с днём рождения и пригласили её на улицу. Однако именинница недолго радовалась подарку.

Прилетит же кому-то подарочек

Привяжем деньги к шарикам с гелием... Что же может пойти не так ?

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Метки: видео   день рождения   неудача   подарок   подруга   сюрприз   фейл   
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18  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 59 минут назад
А там ТОЧНО были деньги???
Или "мы тебе скинулись, а ты сама их отпустила"?
И попробуй возразить?
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13k
Александр 2 минуты назад
Бабы дуры не потому, что дуры, а потому, что бабы...
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10k
DumDum 3 минуты назад
Голодный булку не уронит...
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563k
АРОН 14 минут назад
,,Как говорит наш уважаемый шеф:
- Если человек идиот, то это надолго!,,
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28k
Aqueronte 15 минут назад
Надо было к бутылке привязать.
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8k
Борис Карабанов 15 минут назад
Ещё один аргумент в пользу разрешения короткоствола!
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29
SeledkinStar 16 минут назад
Этот фейк уже во всех всратых тиктоках
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90
twincam 20 минут назад
ну ничего страшного, насосут еще))
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5k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
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11
Bolo Yeung Полчаса назад
Дурёха!К сожалению только так нас жизнь и учит.
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24k
Matrosskin 53 минуты назад
Потому что физику в школе нужно было учить, а не за гаражами курить ( судя по "богатому" лексикону).
ПС. Надеялся что она ещё и бутылку уронит...
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17k
Топпер Харли Час назад
"Сперва получше привяжи лодку, а потом уж поручай ее богу"
Русская пословица.
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32k
ACU900 Час назад
Ниче страшного, пусть посидит на диете. Ей полезно. А то видно ее уже и так откормили...
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17k
Алексей Час назад
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9k
Игорь Час назад
ага-ага
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42
Sergio Час назад
Вот что значит.
деньги на ветер!
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