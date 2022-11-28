Девушки скинулись подруге на подарок

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Девушки решили оригинально поздравить свою подругу с днём рождения и пригласили её на улицу. Однако именинница недолго радовалась подарку.
Прилетит же кому-то подарочек
Привяжем деньги к шарикам с гелием... Что же может пойти не так ?
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Или "мы тебе скинулись, а ты сама их отпустила"?
И попробуй возразить?
- Если человек идиот, то это надолго!,,
ПС. Надеялся что она ещё и бутылку уронит...
Русская пословица.