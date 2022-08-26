Девушка порадовала свою маму подарком, о котором та давно мечтала

1953
1
1
Дочка придумала, как оригинально поздравить свою маму с днём рождения. Она оставила на пороге её дома большую коробку с бантом, позвонила в дверь и стала ждать.
Как выглядит начало большой и крепкой дружбы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Главная солистка: собака подпела фольклорному хору
- Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки
- Трогательная реакция мальчика на подаренного щенка
- Вкусный ужин для большой четвероногой компании
- Первая игра с юным хозяином
Новости партнёров
Возможно она часто именно об этом и говорила