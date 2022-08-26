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Девушка порадовала свою маму подарком, о котором та давно мечтала

Девушка порадовала свою маму подарком, о котором та давно мечтала

Автор:
26 августа 2022 09:57
Сообщество : Животные
Метки: видо   день рождения   добро   дочь   мама   подарок   позитив   собака   
1953
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Дочка придумала, как оригинально поздравить свою маму с днём рождения. Она оставила на пороге её дома большую коробку с бантом, позвонила в дверь и стала ждать.
Как выглядит начало большой и крепкой дружбы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видо   день рождения   добро   дочь   мама   подарок   позитив   собака   
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14  комментариев
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10k
Vacony Час назад
всегда придерживался принципов - не дарить никаких живых животных .... владелец сам должен выбрать и дорасти головой... а не "нате вам и успехов" ...
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2k
Dema 2 минуты назад
Хорошее,доброе видео.Побольше бы таких и ему подобных и люди глядишь людьми бы были,а не просто названием.
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612
Антошка 5 минут назад
Глядя на длину коробки, я сначала подумал, что там крокодил.
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5k
просто Дмитрий Полчаса назад
Собаки- всегда беспроигрышный вариант
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70k
Доктор Джонс 41 минуту назад
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4k
Babangdida 51 минуту назад
Молодец дочка, и маму порадовала и щенка правильного выбрала - сразу к хозяйке ластится полез.
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−191
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
Самый лучший подарок маме, это дочь свалившая из дома и лучше в другую страну.
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−111
HalloFreeSpace Час назад
мне так кота подарили ... блин второго )))
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953
Alex Час назад
Я надеялся, что кот будет.
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4k
GROMOZEKA Час назад
Ну и молодец
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Dobriy drug

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