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Сообщество Без кота и жизнь не та 1204 поста • 426 подписчиков подписаться
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Трогательная реакция бабушки на подаренного ей котёнка

Трогательная реакция бабушки на подаренного ей котёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 12:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бабушка   видео   день рождения   добро   котёнок   милота   подарок   
783
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Молодые люди подарили бабушке на день рождения котёнка и запечатлели её реакцию на появление в доме нового пушистого члена семьи.
Трогательная реакция женщины, которой подарили котёнка.

Источник:

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Метки: бабушка   видео   день рождения   добро   котёнок   милота   подарок   
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6  комментариев
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9k
Васильевна Полчаса назад
Тут важно знать, что человек очень любит, и главное ХОЧЕТ себе животное. А некоторым еще важно знать, какое именно животное хотят (породу или окрас, а может беспородного). А то можно и медвежью услугу оказать таким подарком.
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12k
Artem 7 минут назад
Миленько
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Реакция то милая, но когда этот кот станет драть обои, мягкую мебель и всю хату провоняет ссаниной своей, то отношение к нему изменится. У самого 2 кошки, знаю
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21
Евгений Тимофеев Час назад
Смотри какая хорошая, пародистая! А с приюта не породистую слабо подарить?
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719
Шурман Час назад
А через годик бабуля заболела а внучонке похер на котенка , вот так и бывает , собачек заводят и дарят , пройденный этап , то кошечек принесут посидеть , то собачек , денег на приюты нет , оставили и свалили на отдых , бегаешь покупаешь корм потом выставляешь им счет за корм и убитые шторы и тут сразу ты враг номер 1 . На моей памяти уже 3 таких случая и с собачкой тоже самое , собачка перекушала а про проблемы с ее желудком не предупредили , клиника , доктор , операция 800 евро . Больше нафиг ни какой помощи знакомым и родственникам .
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