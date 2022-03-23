Трогательная реакция бабушки на подаренного ей котёнка

783
1
1
Молодые люди подарили бабушке на день рождения котёнка и запечатлели её реакцию на появление в доме нового пушистого члена семьи.
Трогательная реакция женщины, которой подарили котёнка.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Мальчику подарили игрушку, сшитую по его рисунку
- Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца
- Девочка получила настолько милый пушистый подарок, что чуть не расплакалась
- Когда для счастья нужно совсем немного
- Трогательная реакция мужчины на подаренного щенка
35
Понравилось35
Новости партнёров