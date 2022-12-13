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В Екатеринбурге спасали девушку от пожара, но получилось, как получилось

В Екатеринбурге спасали девушку от пожара, но получилось, как получилось

Автор:
13 декабря 2022 15:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Ковер   екатеринбург   пожар   помощь   спасатели   
2355
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Люди старались и растянули ковёр. Но не смогли, бывает.

В Екатеринбурге случился пожар и местные жители бросились на помощь. Из окна четвертого этажа появилась девушка и решила прыгнуть.

Ну, «решила» - громко сказано, иного выхода у нее не оставалось. И она прыгнула. В эо время внизу суетились спасатели и растянули ковёр, чтобы смягчить удар. Получилось не очень - тем не менее, девушку спасли.

Молодцы - не прошли мимо.


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Метки: Девушка   Ковер   екатеринбург   пожар   помощь   спасатели   
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10  комментариев
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ловить на такую хрень - это тренировки нужны и сила изначальная, когда 60 кило с 4 этажа прилетает. Физика, однако. Хорошо хоть так, погасили часть удара
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10k
Zемляк 10 минут назад
Ничего смешного. Удержать тело, летящее с высоты не так просто. Был случай в Хабаровске, девушка висела на подоконнике 2-го этажа и орала. Я ее заметил, подбежал поймать, и она прилетела мне прямо в руки. В результате я лишь смягчил ее удар об землю и спас ей голову. Она бухая встала, понесла какую-то чушь и уплыла в даль. Ну, хоть не переломалась вся.
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18k
anpetrof 16 минут назад
Ковёр слишком толстый и жесткий - держать трудно. Не удержали...
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1k
Khamul 36 минут назад
Видимо, автор ожидал, что девушка подпрыгнет на ковре, сделает сальто и ловко спрыгнет на ноги рядом ))))))))))
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72k
Максим Час назад
вполне норм.. для такого веса удержать в руках уголок ковра не реально.. потому на спецсредствах ручки, а то и петля через плечо. Скорость падения уменьшили и то норм.
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154
Михаил Максим 46 минут назад
Судя по видео, граждане изначально не смогли встать где нужно (хотя что сложного встать под вертикальным рядом окон); уже после прыжка пытались сместиться, но этим лишь ослабили натяжение ковра.
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10k
Vacony Час назад
это 15 метров, это где то 17 м\с на излете.. 50 кило...7 человек
молодцы что спасли..но наверняка руки выдернуло
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6k
Roman 2 часа назад
А чё не так? Написано, живая. Про травмы не написано.
Или надо как в цирке, чтоб вскочила красиво и все пошли на поклон?
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25k
Matrosskin 2 часа назад
Раз в итоге спасли - значит нормально получилось. И да -был бы через чур крепко натянутый ковёр она так же бы ударилась - это же не батут
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