В Екатеринбурге спасали девушку от пожара, но получилось, как получилось

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Люди старались и растянули ковёр. Но не смогли, бывает.
В Екатеринбурге случился пожар и местные жители бросились на помощь. Из окна четвертого этажа появилась девушка и решила прыгнуть.
Ну, «решила» - громко сказано, иного выхода у нее не оставалось. И она прыгнула. В эо время внизу суетились спасатели и растянули ковёр, чтобы смягчить удар. Получилось не очень - тем не менее, девушку спасли.
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Молодцы - не прошли мимо.
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молодцы что спасли..но наверняка руки выдернуло
Или надо как в цирке, чтоб вскочила красиво и все пошли на поклон?