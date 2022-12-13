В Екатеринбурге спасали девушку от пожара, но получилось, как получилось

В Екатеринбурге случился пожар и местные жители бросились на помощь. Из окна четвертого этажа появилась девушка и решила прыгнуть.

Ну, «решила» - громко сказано, иного выхода у нее не оставалось. И она прыгнула. В эо время внизу суетились спасатели и растянули ковёр, чтобы смягчить удар. Получилось не очень - тем не менее, девушку спасли.