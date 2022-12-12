"Настоящий экшен!": канские приставы сняли ролик, где ловят сумоиста

Судебные приставы города Канск сняли социальный ролик в котором есть всё: погоня, юмор, сюжет, экшен. В ролике два судебных пристава гоняются на японцем-сумоистом, чтобы выдворить его из страны. Развязка не уступает голливудским фильмам - у иностранца оказывается российский паспорт.
В сети появился ролик от приставов Канска. В нём гражданин японии Исикава Сасаки (актёр в костюме сумоиста) находится в розыске. По сюжеты, он работает сушистом и готовит просто отвратительные суши — вместо роллов у него получается месиво, которое он ещё и ест. Когда приставы находят японца, он убегает, начинается погоня. На улице его догоняют, тащат в Канский отдел управления. Там Исикава Сасаки гордо показывает российский паспорт.
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Дальше показываются воспоминания японца: накануне он получил российский паспорт. Поняв свою ошибку, приставы радостно обнимаются с «японцем» и вприпрыжку идут с ним к выходу. Happy end!
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Покемонко, ты совсем безмозглое...