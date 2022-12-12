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"Настоящий экшен!": канские приставы сняли ролик, где ловят сумоиста

"Настоящий экшен!": канские приставы сняли ролик, где ловят сумоиста

Автор:
12 декабря 2022 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Япония   видео   интересное   паспорт   приставы   ролик   фото   экшен   
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Судебные приставы города Канск сняли социальный ролик в котором есть всё: погоня, юмор, сюжет, экшен. В ролике два судебных пристава гоняются на японцем-сумоистом, чтобы выдворить его из страны. Развязка не уступает голливудским фильмам - у иностранца оказывается российский паспорт.

В сети появился ролик от приставов Канска. В нём гражданин японии Исикава Сасаки (актёр в костюме сумоиста) находится в розыске. По сюжеты, он работает сушистом и готовит просто отвратительные суши — вместо роллов у него получается месиво, которое он ещё и ест. Когда приставы находят японца, он убегает, начинается погоня. На улице его догоняют, тащат в Канский отдел управления. Там Исикава Сасаки гордо показывает российский паспорт.

Дальше показываются воспоминания японца: накануне он получил российский паспорт. Поняв свою ошибку, приставы радостно обнимаются с «японцем» и вприпрыжку идут с ним к выходу. Happy end!

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Метки: Япония   видео   интересное   паспорт   приставы   ролик   фото   экшен   
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7  комментариев
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21k
homerchik 53 минуты назад
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20k
Сталкер Полчаса назад
Выкладывать видео, а перед ним пересказать содержание и развязку...
Покемонко, ты совсем безмозглое...
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588
Kra Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Antonium 54 минуты назад
Кринж какой-то. Как-будто слабоумные снимали.
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1k
Просто прохожий Час назад
Автор поста просто придурок(если баба то просто ТП) как и все блогеры. Блогеры это просто стадо подонков, без совести и без чести.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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