Украинская беженка попыталась ограбить банк в Польше

В приграничном с Украиной городе Пшемысл беженка попыталась ограбить отделение польского банка PKO Bank Polski. Женщина ворвалась в помещение с ножом, взяла за волосы одну из сотрудниц и потребовала мешок денег, пишет местное издание Kresy.pl.



Какие-то деньги в кассе нашлись, персонал уже собирался передать их налётчице, но в ситуацию вмешалась представительница старой школы, прекрасно осведомлённая, как нужно действовать в любой непонятной ситуации. Пожилая женщина воспользовалась своей тростью и выбила нож из рук преступницы, ещё несколько раз ударив нарушительницу для острастки по голове.