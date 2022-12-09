Украинская беженка попыталась ограбить банк в Польше

Но легко разбогатеть не получилось, налётчицу отоварила бабушка с клюшкой.
В приграничном с Украиной городе Пшемысл беженка попыталась ограбить отделение польского банка PKO Bank Polski. Женщина ворвалась в помещение с ножом, взяла за волосы одну из сотрудниц и потребовала мешок денег, пишет местное издание Kresy.pl.
Какие-то деньги в кассе нашлись, персонал уже собирался передать их налётчице, но в ситуацию вмешалась представительница старой школы, прекрасно осведомлённая, как нужно действовать в любой непонятной ситуации. Пожилая женщина воспользовалась своей тростью и выбила нож из рук преступницы, ещё несколько раз ударив нарушительницу для острастки по голове.
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Злоумышленницу передали в руки полиции. Как пишут местные издания, у 26-летней украинки при себе были лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.
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Это что уже адвокаты впряглись?
То есть если пьяный, то вдвойне виноват, а если таблеточка есть в кармане - то почти невиноват?
сцука.
Да фигня! Она же не ограбила, только попыталась! Отпустят и ещё денег дадут на проживание!