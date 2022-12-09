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Украинская беженка попыталась ограбить банк в Польше

Украинская беженка попыталась ограбить банк в Польше

Автор:
09 декабря 2022 11:03
Сообщество : Криминал
Метки: Польша   бабушка   банк   беженка   ограбление   полиция   
2946
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Но легко разбогатеть не получилось, налётчицу отоварила бабушка с клюшкой.

В приграничном с Украиной городе Пшемысл беженка попыталась ограбить отделение польского банка PKO Bank Polski. Женщина ворвалась в помещение с ножом, взяла за волосы одну из сотрудниц и потребовала мешок денег, пишет местное издание Kresy.pl.

Какие-то деньги в кассе нашлись, персонал уже собирался передать их налётчице, но в ситуацию вмешалась представительница старой школы, прекрасно осведомлённая, как нужно действовать в любой непонятной ситуации. Пожилая женщина воспользовалась своей тростью и выбила нож из рук преступницы, ещё несколько раз ударив нарушительницу для острастки по голове.

Злоумышленницу передали в руки полиции. Как пишут местные издания, у 26-летней украинки при себе были лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.

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Метки: Польша   бабушка   банк   беженка   ограбление   полиция   
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31  комментарий
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
старую клюшку...теперь наградят машиной дров от банка...надеюсь))
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554
sapsanbosh 5 минут назад
Боевая бабулька!!!
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38k
turyst 7 минут назад
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0
Ольга 8 минут назад
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4k
Vlamir 8 минут назад
"Как пишут местные издания, у 26-летней украинки при себе были лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения."

Это что уже адвокаты впряглись?
То есть если пьяный, то вдвойне виноват, а если таблеточка есть в кармане - то почти невиноват?
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1k
Nick Z 9 минут назад
Здесь всё прекрасно
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8k
Tamdima 10 минут назад
Мало ей от бабки прилетело!
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8k
amrita 15 минут назад
ПОНЯТЬ....ПРОСТИТЬ((( она же УКРАИНКА....
сцука.
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7k
Tim_G Полчаса назад
нож забрал суровый польский охранник, молниеносно среагировавший, сразу после бабушки
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3
ruslan d Полчаса назад
Весело там)
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977
Homem 42 минуты назад
У каждой стороны своя правда и каждый вроде бы прав,но незаконно грабить Банк не позволительно.Иногда сожалею о том как ведут себя беШенки и беШенцы.Буквально на ноль списали всё то что не ими было достигнуто.
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2k
Feathery 44 минуты назад
Бабка с клюкой по любому старая КГБистка. Скоро хохлы найдут "руку Кремля"
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22k
Дмитрий 45 минут назад
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1k
wantwant 51 минуту назад
Древнейшая психиатрия в действии!
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6k
Станислав Час назад
Охранник балетом занимался что ли?
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28k
koleos72 Час назад
Когда хохлушку заломали бабы, появился пид.орок и вежливо взял ножик! А до этого за углом прятался?!

Да фигня! Она же не ограбила, только попыталась! Отпустят и ещё денег дадут на проживание!
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4k
alex Час назад
поляки никогда не дружили с хохлами, либо был бизнес и мафиозные дела
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8k
Trenzel2003 Час назад
Бабуля интересно партизанила за кого. То что партизанила, сомнений нет. старая школа.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Сити-Банк "Крамер и Ко"
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24k
Serg2001 Час назад
Скажет, что на дроны для ВСУ собирала, - отпустят...
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Теперь на пару лет жильем и питанием обеспечена
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