Физика — беспощадная вещь: мужик неудачно отогрел машину

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Тот случай, когда плохо учился в школе.
Мужик решил отогреть обледенелые стёкла своей машины, но не учёл разницу температур. Из-за кипятка стекло лопнуло. Причина — неравномерное расширение стекла. Одна часть стекла, нагретая сильнее, расширилась сильнее, чем другая, которая еще не успела разогреться.
Кто заметил, что ручка двери тоже отвалилась?
А чтобы двигатель отогреть нужно костер под ним развести?
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Может даже так было задумано