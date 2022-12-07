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Физика — беспощадная вещь: мужик неудачно отогрел машину

Физика — беспощадная вещь: мужик неудачно отогрел машину

Автор:
07 декабря 2022 16:02
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   мыслитель   стекло   физика   фото   холод   
684
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Тот случай, когда плохо учился в школе.

Мужик решил отогреть обледенелые стёкла своей машины, но не учёл разницу температур. Из-за кипятка стекло лопнуло. Причина — неравномерное расширение стекла. Одна часть стекла, нагретая сильнее, расширилась сильнее, чем другая, которая еще не успела разогреться.

А чтобы двигатель отогреть нужно костер под ним развести?

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   мыслитель   стекло   физика   фото   холод   
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11  комментариев
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20k
ЦСКА 23 минуты назад
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Lexx Минуту назад
Зачем костёр? У грузовиков под картер паяльную лампу ставят.
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49k
Сергей 4 минуты назад
замаскированный флаг страны на рукаве много обьясняет)))
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16k
Александр 7 минут назад
Явно какой-то блохер снимал видосик для своего бложика.
Может даже так было задумано
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1k
⚉ ☯ ⚇ 14 минут назад
XD это просто "гениально"!!
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−3
ruslan d 15 минут назад
Ай молодца
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9k
JeanLuk 16 минут назад
На лобовуху надо было
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24k
Serg2001 20 минут назад
Меня еще в дошкольном возрасте учили как правильно кипяток в стеклянную банку или графин наливать, чтобы они не треснули...)
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8k
Tamdima 21 минуту назад
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3k
Евгений 22 минуты назад
Да вроде у него всё получилось))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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