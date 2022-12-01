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Осторожно, собаки на большой скорости! Самое странное ДТП, которое вы видели

Осторожно, собаки на большой скорости! Самое странное ДТП, которое вы видели

Автор:
01 декабря 2022 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авария   дтп   интересное   переход   собака   фото   
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Мужчина шёл по дороге, направляясь к "зебре". Он смотрел по сторонам, чтобы определить, где находятся машины. Мужчина всё делал правильно, вот только совсем не обратил внимание на собаку.

А зря. Он даже и подумать не мог, что на дороге его может сбить собака! Пёс нёсся вдоль проезжей части и налетел на мужчину, свалив его с ног.

Мужчина был очень удивлён. Да и можно ли назвать эту ситуацию ДТП?

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Метки: Прикол   Юмор   авария   дтп   интересное   переход   собака   фото   
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6  комментариев
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50k
dima423 Час назад
ну и кто из них транспорт, собака вроде без упряжки была... так что просто ДП)) ...ну или ДЦП дорожно-цирковое происшествие)
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3k
Дмитрий 5 минут назад
кто нить номер на собаке рассмотрел?
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4k
dokder 12 минут назад
собака пешеходосбивака
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3k
ZOV 15 минут назад
Д.Д.Д.
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1k
Алексей Гулевич 41 минуту назад
по походняку чела - я думал это ГТА какое то нью ...
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6k
Vladimir 43 минуты назад
Тело упало на пешеходном переходе, значит собака виновата.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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