Осторожно, собаки на большой скорости! Самое странное ДТП, которое вы видели

2356
1
1
Мужчина шёл по дороге, направляясь к "зебре". Он смотрел по сторонам, чтобы определить, где находятся машины. Мужчина всё делал правильно, вот только совсем не обратил внимание на собаку.
А зря. Он даже и подумать не мог, что на дороге его может сбить собака! Пёс нёсся вдоль проезжей части и налетел на мужчину, свалив его с ног.
Мужчина был очень удивлён. Да и можно ли назвать эту ситуацию ДТП?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине
- Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли
- "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки
- В Санкт-Петербруге пациент военного госпиталя придумал, как доставить себе еду в палату
- "Без резких движений!": хозяин не на шутку перепугался, увидев вооружённого пса
Новости партнёров
реклама