Как экскаваторщик с лихими ребятами дорогу не поделил

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Споры на дороге бывают опасны, особенно с экскаваторщиками.
Говорю сразу, видео старое, но прикольное. Наглядный краш-тест машины и понтов её хозяев, ведь могли бы уступить дорогу тяжелой технике.
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Спасибо. посмеялись.