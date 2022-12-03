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Как экскаваторщик с лихими ребятами дорогу не поделил

Как экскаваторщик с лихими ребятами дорогу не поделил

Автор:
03 декабря 2022 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дорога   краш-тест   разборки   экскаваторщик   
1883
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Споры на дороге бывают опасны, особенно с экскаваторщиками.

Говорю сразу, видео старое, но прикольное. Наглядный краш-тест машины и понтов её хозяев, ведь могли бы уступить дорогу тяжелой технике.


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Метки: Юмор   видео   дорога   краш-тест   разборки   экскаваторщик   
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17  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник 59 минут назад
тупая постанова и дебильная озвучка
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2k
Konstantin Минуту назад
Машинка то нарисованная...
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6k
Али Ди 3 минуты назад
Уаххааа. да нет же не верю.
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6k
sumrаknn 4 минуты назад
Помню, тупой баян, которому лет 100, показывает уровень интелекта автора. Пожалеем автора, скидываться не надо - психушка бесплатна.
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12k
Мистер Фикс 10 минут назад
Хрень
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4k
Евгений Д 10 минут назад
постанова или нет, но идея в этом есть
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2k
Виталий Васильев 11 минут назад
Игра актеров достойна Оскара
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7k
Роман 21 минуту назад
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6k
Vladimir Полчаса назад
Говорят под Новый год,
Что не пожелается.
Все всегда произойдет.
Все всегда случается.

Спасибо. посмеялись.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Постановка. Причем очень старая. И актеры неубедительно играет. Минус за пост.
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62
Jimmy Полчаса назад
постанова говно.. переделывай..
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15k
Алекс 40 минут назад
Этой постановке лет 400....
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3k
Трям 41 минуту назад
Сегодня 5-тилетие этого видоса?
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35k
Седой 46 минут назад
Ради дебильного видео тачку убили, что будет дальше?
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89k
parallax 49 минут назад
Хреновые актёры из балаганного театра.
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4k
Александр Николаевич 56 минут назад
"От улыбки хмурый день светлей"...
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Главное, что в этом видео достоверно всё. И открытая зимой нараспашку дверь экскаватора, и случайно подъехавшая машина-наблюдатель, и маршрут "лихих ребят" после "избиения". Абсолютно всё!
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