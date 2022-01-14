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Сообщество Без кота и жизнь не та 1095 постов • 406 подписчиков подписаться
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Грозный кот загнал медведя на дерево

Грозный кот загнал медведя на дерево (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 12:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   кошка   лес   медведь   медвеженок   
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Отдыхавший в лесу с хозяином кот не испугался зашедшего на огонёк молодого медведя. Суровый домашний питомец отважно кинулся на косолапого и напугал его.
Пушистый забияка! Медведю только и оставалось, что забраться на дерево.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   кошка   лес   медведь   медвеженок   
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8  комментариев
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22k
Андрей Иванов Час назад
Сейчас мамка придёт и хозяин на сосну полезет
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19k
BiZ 5 минут назад
мишка просто хочет сначала получше рассмотреть
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25k
Федор 43 минуты назад
Медведь, это конечно сильно сказано, но если появится старший родственник мишки, боюсь что кот не сможет его так напугать))
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691
Hallo FreeSpace Час назад
А у миши реакция норм )
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39k
Alex Час назад
Кот размером с пол медведя )
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2k
santyago Час назад
котяре ЗАЧЁТ!!!
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1k
Anton Chigurh Час назад
котейка защитник
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48k
zloykoyot 2 часа назад
Этому медведю месяца 3-4 от роду, действительно опаснейший хищник.
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