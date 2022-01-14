Грозный кот загнал медведя на дерево

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Отдыхавший в лесу с хозяином кот не испугался зашедшего на огонёк молодого медведя. Суровый домашний питомец отважно кинулся на косолапого и напугал его.
Пушистый забияка! Медведю только и оставалось, что забраться на дерево.
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