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В песне про любовь на Муз-ТВ приглушили слова "мир" и "война"

В песне про любовь на Муз-ТВ приглушили слова "мир" и "война"

Автор:
21 ноября 2022 11:33
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   война   интересное   мир   песня   слова   фото   
1052
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На Муз-ТВ есть шоу под названием “Битва поколений”, где новые артисты соревнуются со "старой гвардией". Певица Zivert спела песню Евы Польны “Все решено”. Там, среди прочего, поется “Мы голосуем за мир, Но снова в моде война”.

Выпуск опубликован на официальном сайте и транслировался по телевизору. Жюри никак не отреагировали на "запрещённые" слова. Но на пост продакшене их все же решили приглушить, и это очень заметно.

Интересно, что песня вышла в 2004 году. Ева Польна пела о неразделённой любви:


"Я закалилась, как сталь,

Меня не сломаешь.

Быстро секунды бегут,

Медленно тает пломбир.

Всё сразу и влюблена,

И стёрлась помада.

Мы голосуем за мир,

Но снова в моде война.

И я умру за тебя,

Если надо"


Сами артистки в социальных сетях никак не прокомментировали произошедшее.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   война   интересное   мир   песня   слова   фото   
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12  комментариев
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9k
antonium Час назад
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16k
Toxictofa 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Как же хочется жить в стране, где всё можно называть своими именами.
Войну - войной, негров - неграми, религиозный фанатиков - дебилами, коррумпированных чинуш - преступниками, цепляющиеся за власть кланы - узурпаторами, а не "демократически выбранными" легитимными правительствами.

Но хрен ночевал.
Похоже на планете тупо нет таких стран.
НИ ОДНОЙ.
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−9
елесей магомедов Полчаса назад
гойда
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5
Jurij 41 минуту назад
Цензура уже не знает, что бы еще запретить...
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1
efrat 59 минут назад
у кого крыша поехала....
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50k
dima423 Час назад
Ну если война в моде то за войну и голосует большинство, это если по тексту песни) А в реальности у нас вообще другое... все хотят мира, но если война необходимость то от нее никуда не деться, чаще всего война это путь к миру)
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220
Сергей Час назад
Я вообще ни слова не понял.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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