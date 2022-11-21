В песне про любовь на Муз-ТВ приглушили слова "мир" и "война"

На Муз-ТВ есть шоу под названием “Битва поколений”, где новые артисты соревнуются со "старой гвардией". Певица Zivert спела песню Евы Польны “Все решено”. Там, среди прочего, поется “Мы голосуем за мир, Но снова в моде война”.
Выпуск опубликован на официальном сайте и транслировался по телевизору. Жюри никак не отреагировали на "запрещённые" слова. Но на пост продакшене их все же решили приглушить, и это очень заметно.
Интересно, что песня вышла в 2004 году. Ева Польна пела о неразделённой любви:
"Я закалилась, как сталь,
Меня не сломаешь.
Быстро секунды бегут,
Медленно тает пломбир.
Всё сразу и влюблена,
И стёрлась помада.
Мы голосуем за мир,
Но снова в моде война.
И я умру за тебя,
Если надо"
Сами артистки в социальных сетях никак не прокомментировали произошедшее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Войну - войной, негров - неграми, религиозный фанатиков - дебилами, коррумпированных чинуш - преступниками, цепляющиеся за власть кланы - узурпаторами, а не "демократически выбранными" легитимными правительствами.
Но хрен ночевал.
Похоже на планете тупо нет таких стран.
НИ ОДНОЙ.
Про то что сами слова Мир, Война, и выражения с этими словами, считаются чуть-ли не экстремистскими. Помните как в Советские времена были всякие плакаты с лозунгами на эти темы? С белыми голубями, с земным шаром, с радующимися детьми, и прочие. Так вот сейчас даже за слова "могут спросить", а не то что за эти самые лозунги.
Охота на ведьм.