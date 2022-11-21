В песне про любовь на Муз-ТВ приглушили слова "мир" и "война"

Интересно, что песня вышла в 2004 году. Ева Польна пела о неразделённой любви:

"Я закалилась, как сталь,

Меня не сломаешь.

Быстро секунды бегут,

Медленно тает пломбир.

Всё сразу и влюблена,

И стёрлась помада.

Мы голосуем за мир,

Но снова в моде война.

И я умру за тебя,

Если надо"

Сами артистки в социальных сетях никак не прокомментировали произошедшее.