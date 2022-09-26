Джеки Чан рассказал, почему никогда не считал себя вторым Брюсом Ли

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Известный актёр Джеки Чан объяснил, почему не считает себя вторым Брюсом Ли. Так же любимец нескольких поколений зрителей рассказал о своих многочисленных травмах.
Отличный актёр, который всегда на позитиве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все кто с ним работал отзывались только положительно.
PS Брюс Ли конечно - кумир моего детства, но как актёр, он откровенно слаб.
Да и разменивался на всякий сценарный мусор.
Пробовал недавно пару раз смотреть старые боевики с ним - невозможно...
Пьяный мастер и Иностранец