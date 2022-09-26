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Джеки Чан рассказал, почему никогда не считал себя вторым Брюсом Ли

Джеки Чан рассказал, почему никогда не считал себя вторым Брюсом Ли

Автор:
26 сентября 2022 12:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   видео   джеки чан   знаменитости   интервью   люди   
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Известный актёр Джеки Чан объяснил, почему не считает себя вторым Брюсом Ли. Так же любимец нескольких поколений зрителей рассказал о своих многочисленных травмах.
Отличный актёр, который всегда на позитиве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   джеки чан   знаменитости   интервью   люди   
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15  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Потому что он не второй Брус Ли, а первый Джеки Чан.
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58k
Александр 7 минут назад
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3k
Peter Griffin Полчаса назад
Где-то читал,что Джеки,уже будучи известным и состоятельным человеком,сам стирал себе носки.Руками.
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3k
vasilykopkov 36 минут назад
Помимо того, что он реально хороший актёр, он ещё и хороший человек по жизни.
Все кто с ним работал отзывались только положительно.

PS Брюс Ли конечно - кумир моего детства, но как актёр, он откровенно слаб.
Да и разменивался на всякий сценарный мусор.
Пробовал недавно пару раз смотреть старые боевики с ним - невозможно...
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427
Царь 40 минут назад
У каждого из них свои фишки актерские.
Пьяный мастер и Иностранец
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21k
sanchesS80 Час назад
А не плохо он скопировал Брюса Ли. Всё-таки Джеки Чан актёр
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6k
tamin Час назад
Всегда он нравился. Пьяный мастер-классный фильм!
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3k
Григорий 2 часа назад
Хороший дядька! Актёр, Режиссёр, Певец и много ещё чем занимается, в образование вкладывается. Уважение таким людям.
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Джеки круче. Достаточно указать на то, что Брюс давно помер, а Джеки всё ещё жив
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2k
pinbalist 2 часа назад
У Джеки и Николая Дроздова есть общая черта - видя их люди улыбаются.
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Виктор Глущенко 2 часа назад
И правильно делал , не надо быть похожим на кого то , надо быть собой .
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