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"Холуи!": дед парой слов поставил на место общественницу

"Холуи!": дед парой слов поставил на место общественницу

Автор:
04 сентября 2022 15:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Караганда   видео   дед   мнеие   общественница   
6053
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В Караганде пожилая женщина давала интервью местному журналисту, и все было хорошо, пока находящийся по близости дед не устал слушать вранье.


По версии женщины, чиновники отлично справляются со своей работой, и вода есть, и свет практически не отключается. Вот только потом выяснилось, что она состоит в общественном совете посёлка и говорить ей по-другому как-то будет не комильфо.

Ну и в чём дед неправ?

Источник:

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Метки: Казахстан   Караганда   видео   дед   мнеие   общественница   
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38  комментариев
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19k
homerchik 3 часа назад
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11k
кот базилий 19 минут назад
Вранье от власти - наш образ жизни ..и мы им верим.
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Валерий 19 минут назад
а хрен его знает, может и правда местные органы власти работают. Я тут никого не могу поддерживать.
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5k
slesarnick 44 минуты назад
Дед очень тщательно подбирал слова. Чтоб цензурно.
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2k
Vad 45 минут назад
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12k
Александр 2 часа назад
Вода есть, электричество почти не отключают, лапухов на подтирку до середины апреля запасли, валежник на отопление из лесу дети таскают по дороге из школы...
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−37
300n 2 часа назад
Дед практически не ошибается
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1k
Vadim Balabanov 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Alex 2 часа назад
Ключевая фраза: "свет практически не пропадает"
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9k
Сол Гудман 2 часа назад
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Том Джоуд 3 часа назад
Дед мощный. Местных гнид знатно отчехвостил.
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7k
Shtoppi 3 часа назад
Надеюсь что деду после этого жизнь портить никто не станет, а по факту все верно сказал. Власть предержащие любят себя окружать персонажами типа той пи_дливой, сладкоголосой бабки, чтобы те пели им дифирамбы засирая мозги окружающим.
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20k
иванов дмитрий 3 часа назад
Как тут не вспомнить другого деда !
Ссылка www.youtube.com
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3k
SandMANn 3 часа назад
"МЫ ЖИВЕМ ХОРОШО, ЗДОРОВЬЕ НАШЕ ХОРОШЕЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ..."
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425
Thor Steiner SandMANn 2 часа назад
"Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия..." (Н. Гоголь, "Ревизор").
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302
Альберт Назыров SandMANn 2 часа назад
Щит и меч.
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5k
sedoisever 3 часа назад
"Свет практически не отключают..."
Я так понимаю, что и вода "практически" есть и других проблем "практически" нет.
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1k
Нудник Шпилкес 3 часа назад
дед однозначно прав!
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