Лукашенко рассказал невероятную историю о том, как разогнал трактор МТЗ-50 до 280 км/ч, но испугался взлететь

В сети завирусился ролик, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывает журналистам, как в молодости разогнал старенький трактор до невероятной скорости.

«Трактор МТЗ-50 — первый мой опыт был. Можно на любой скорости ехать! Я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 километров в час и испугался, что он может взлететь — самолет взлетает и садится на такой скорости», — заявил президент о личных рекордах разгона сельскохозяйственной техники.