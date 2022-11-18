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Лукашенко рассказал невероятную историю о том, как разогнал трактор МТЗ-50 до 280 км/ч, но испугался взлететь

Лукашенко рассказал невероятную историю о том, как разогнал трактор МТЗ-50 до 280 км/ч, но испугался взлететь

Автор:
18 ноября 2022 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блокбастер   видео   лукашенко   мтз - 50   трактор   формаж   фото   
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Президент Белоруссии Лукашенко заявил журналистам, как в молодости смог разогнать старый трактор МТЗ-50 до скорости 280 км/ч. Особенно понравились слушатели, которые гордо сдерживали улыбки и согласно кивали.

В сети завирусился ролик, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывает журналистам, как в молодости разогнал старенький трактор до невероятной скорости.

«Трактор МТЗ-50 — первый мой опыт был. Можно на любой скорости ехать! Я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 километров в час и испугался, что он может взлететь — самолет взлетает и садится на такой скорости», — заявил президент о личных рекордах разгона сельскохозяйственной техники.

Журналисты, слушавшие президента, делали серьёзные лица и в такт кивали.

По заводским характеристикам максимально возможная скорость трактора МТЗ-50 «Беларусь» составляет 33 км/ч, а средняя скорость современных лайнеров составляет от 500 до 900 километров в час.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   блокбастер   видео   лукашенко   мтз - 50   трактор   формаж   фото   
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9  комментариев
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6k
workmen77 55 минут назад
А некоторые еще смеются над Байденым.
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6k
Roman 6 минут назад
Среднюю взлётную скорость он очень точно назвал. Автор, кстати, не в курсе что это такое.

Airbus A380 268 км/час

https://aviakatastrofa.net/raznoe/na-kakoy-skorosti-vzletaet-samolet.html#i-6https://aviakatastrofa.net/raznoe/na-kakoy-skorosti-vzletaet-samolet.html#i-6
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303
Повелитель Бури 9 минут назад
А при чем здесь средняя скорость современных лайнеров? Средняя скорость взлета и посадки современных лайнеров действительно 280 км/ч. Здесь он прав!
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5k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
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2k
Lovels Travel 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
*издеть - не мешки ворочать...
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1k
Шапкин 49 минут назад
Лукашенке хорошо, у него дурь забесплатно.
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