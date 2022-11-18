Лукашенко рассказал невероятную историю о том, как разогнал трактор МТЗ-50 до 280 км/ч, но испугался взлететь

Президент Белоруссии Лукашенко заявил журналистам, как в молодости смог разогнать старый трактор МТЗ-50 до скорости 280 км/ч. Особенно понравились слушатели, которые гордо сдерживали улыбки и согласно кивали.
В сети завирусился ролик, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывает журналистам, как в молодости разогнал старенький трактор до невероятной скорости.
«Трактор МТЗ-50 — первый мой опыт был. Можно на любой скорости ехать! Я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 километров в час и испугался, что он может взлететь — самолет взлетает и садится на такой скорости», — заявил президент о личных рекордах разгона сельскохозяйственной техники.
Журналисты, слушавшие президента, делали серьёзные лица и в такт кивали.
По заводским характеристикам максимально возможная скорость трактора МТЗ-50 «Беларусь» составляет 33 км/ч, а средняя скорость современных лайнеров составляет от 500 до 900 километров в час.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://aviakatastrofa.net/raznoe/na-kakoy-skorosti-vzletaet-samolet.html#i-6https://aviakatastrofa.net/raznoe/na-kakoy-skorosti-vzletaet-samolet.html#i-6