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Как штаны мужику самое ценное спасли

Как штаны мужику самое ценное спасли

Автор:
12 ноября 2022 15:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болгарка   видео   второй день рождения   тб   штаны   
1386
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Короткий, но очень поучительный ролик об отличном качестве железнодорожных штанов и несоблюдении ТБ.

Главное, что "воробей" живой остался! Особо нервных и впечатлительных предупреждаем, присутствует ненормативная лексика.


А ведь если бы у штанов качество было похуже, то это была бы уже совсем другая история.

Источник:

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Метки: Юмор   болгарка   видео   второй день рождения   тб   штаны   
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8  комментариев
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958k
NAZARETH (модер) Час назад
У товарища, лет 15 назад, большой болгаркой штанину изорвало и замотало до самых причиндалов. До сих пор вспоминаю его глаза полные ужаса
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14k
Кот Скрипалей 17 минут назад
Вывод, работать надо голым...
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189
Victor Полчаса назад
у меня несколько вопросов:
1. он там не в шароварах или голифе случайно был?
2. у таких болгарок обычно 2 кнопки. чтобы пилили безопасно. не закоротил ли одну?
3. поработал, выключил болгарку, перешёл, включил, работаешь. или он ходил с включенной болгаркой?
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189
Victor Полчаса назад
и где защита на болгарке???!
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10k
Алексей 36 минут назад
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22k
Владимир 56 минут назад
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53k
noName Час назад
Изучение понятия "крутящий момент" на практике. В учебнике физики это же так скучно описано.Про ТБ даже заикаться не буду...
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