Как штаны мужику самое ценное спасли

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Короткий, но очень поучительный ролик об отличном качестве железнодорожных штанов и несоблюдении ТБ.
Главное, что "воробей" живой остался! Особо нервных и впечатлительных предупреждаем, присутствует ненормативная лексика.
А ведь если бы у штанов качество было похуже, то это была бы уже совсем другая история.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. он там не в шароварах или голифе случайно был?
2. у таких болгарок обычно 2 кнопки. чтобы пилили безопасно. не закоротил ли одну?
3. поработал, выключил болгарку, перешёл, включил, работаешь. или он ходил с включенной болгаркой?
===Это как?
Есть кнопка обычного включения и кнопка непрерывной работы.