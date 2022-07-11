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Кошка-мать прогнала расшалившегося котёнка, а потом заправила смятое им покрывало

Кошка-мать прогнала расшалившегося котёнка, а потом заправила смятое им покрывало

Автор:
11 июля 2022 16:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   домашний питомец   котенок   кошка   кровать   покрывало   хаос   
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Домашний питомец 2.0: осталось научить её стирать и готовить.

Строгая кошка шуганула расшалившегося котёнка. Потом критически осмотрела оставленный им на кровати хаос и… стала аккуратно поправлять покрывало.

Тот самый момент, когда понимаешь - домашний питомец ответственнее тебя.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   домашний питомец   котенок   кошка   кровать   покрывало   хаос   
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4  комментария
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Алексей 2 часа назад
если бы у меня был такой кот я может и не женился бы никогда (С)
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Liberman 57 минут назад
но так то, моя еще круче: "домашнее ПВО", правда иногда шторы страдают...

и на средства против насекомых не надо тратиться
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364
Карл 2 часа назад
Обратная перемотка

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August

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