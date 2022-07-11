Кошка-мать прогнала расшалившегося котёнка, а потом заправила смятое им покрывало

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Домашний питомец 2.0: осталось научить её стирать и готовить.
Строгая кошка шуганула расшалившегося котёнка. Потом критически осмотрела оставленный им на кровати хаос и… стала аккуратно поправлять покрывало.
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Тот самый момент, когда понимаешь - домашний питомец ответственнее тебя.
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АНТИФИШКИ
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