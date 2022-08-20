"Добрый день, всем тем...": как эпично записать контент для телеграм-канала

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Тяжела и неказиста жизнь простого блогера. Нужно и посты интересные писать, и стримы вести, да и вообще всячески развлекать своих подписчиков.
В этот раз одна такая мадам решила, что именно за рулём машины она будет выглядеть наиболее эффектно и принялась записывать очередное видео, не глядя на дорогу.
Ну кто бы мог подумать, что впереди ещё машины всякие ездят и не дают нормально пилить контент. Безобразие какое!
Хотя согласитесь, видео вышло на редкость поучительным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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