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"Добрый день, всем тем...": как эпично записать контент для телеграм-канала

"Добрый день, всем тем...": как эпично записать контент для телеграм-канала

Автор:
20 августа 2022 16:17
Сообщество : Юмор
Метки: Telegram   Девушка за рулём   Юмор   авария   видео   дорога   стрим   
835
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Тяжела и неказиста жизнь простого блогера. Нужно и посты интересные писать, и стримы вести, да и вообще всячески развлекать своих подписчиков.

В этот раз одна такая мадам решила, что именно за рулём машины она будет выглядеть наиболее эффектно и принялась записывать очередное видео, не глядя на дорогу.

 


Ну кто бы мог подумать, что впереди ещё машины всякие ездят и не дают нормально пилить контент. Безобразие какое!


Хотя согласитесь, видео вышло на редкость поучительным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Telegram   Девушка за рулём   Юмор   авария   видео   дорога   стрим   
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10  комментариев
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42k
Карандаш 2 часа назад
Де не поучительным вышло это видео. Эта курица выложила сюжет в сеть, значит урок не усвоила. На таких же безмозглых впечатление вряд ли произведёт.
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9k
Barachek_Obachek 2 минуты назад
Что за колобковые видосы
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10k
Star Link 13 минут назад
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16k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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8k
Tamdima Час назад
Подушкой по ипалу получила
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16k
Вася Час назад
Добрый день ! за рулём олень !
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19k
homerchik Час назад
так она вроде не за рулем была.
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