Тайской блогерше грозит 5 лет тюрьмы за мышиный суп

Тайская блогерша Пхончанок Шрисунаклуа решила побаловать себя "вкусняшкой" и поделилась видео со своими подписчиками, вот только они этого не оценили. Перепугались и сдали мадам в полицию.
Видео мгновенно завирусилось, но желанной популярности блогерше не принесло. Народ ещё слишком хорошо помнит, с чего началась пандемия коронавируса и подобные кулинарные изыски воспринимает весьма негативно. Даже все заверения девушки, что вареная летучая мышь это вкусно, не смогли убедить её подписчиков.
Паттарафон Мани-он, глава группы управления здоровьем диких животных в Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений заявил, что был шокирован таким контентом.
«Помимо беспокойства по поводу болезни летучих мышей, эта женщина может быть виновна в нарушении Закона об охране и защите дикой природы от 2019 г., потому что летучие мыши являются охраняемыми животными».
По мнению некоторых экспертов, летучие мыши являются переносчиками более 10 000 вирусов, которых простым кипячением в супе не убить.
Ну а любительницу мышиных супов оштрафовали на 500 000 бат, что составляет примерно 13 800 долларов и арестовали. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы не только за поедание охраняемых мышей, но и за публикацию провокационного ролика на Youtube.
Источник:
АНТИФИШКИ
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