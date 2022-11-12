FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5746 постов • 2168 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Тайской блогерше грозит 5 лет тюрьмы за мышиный суп

Тайской блогерше грозит 5 лет тюрьмы за мышиный суп

Автор:
12 ноября 2022 15:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Летучая мышь   блогер   видео   суд   суп   штраф   
2380
1
1

Тайская блогерша Пхончанок Шрисунаклуа решила побаловать себя "вкусняшкой" и поделилась видео со своими подписчиками, вот только они этого не оценили. Перепугались и сдали мадам в полицию.

Видео мгновенно завирусилось, но желанной популярности блогерше не принесло. Народ ещё слишком хорошо помнит, с чего началась пандемия коронавируса и подобные кулинарные изыски воспринимает весьма негативно. Даже все заверения девушки, что вареная летучая мышь это вкусно, не смогли убедить её подписчиков.

Паттарафон Мани-он, глава группы управления здоровьем диких животных в Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений заявил, что был шокирован таким контентом.

«Помимо беспокойства по поводу болезни летучих мышей, эта женщина может быть виновна в нарушении Закона об охране и защите дикой природы от 2019 г., потому что летучие мыши являются охраняемыми животными».


По мнению некоторых экспертов, летучие мыши являются переносчиками более 10 000 вирусов, которых простым кипячением в супе не убить.

Ну а любительницу мышиных супов оштрафовали на 500 000 бат, что составляет примерно 13 800 долларов и арестовали. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы не только за поедание охраняемых мышей, но и за публикацию провокационного ролика на Youtube.




Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Летучая мышь   блогер   видео   суд   суп   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Babangdida 2 часа назад
Tипа, хавать летунов не камифло, а лопать червей и личинок в британских супермаркетах, это фуагра? И кто-нибудь ещё верит в сказки про летучих мышей с ковидом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
36k
turyst 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш Час назад
От жеж падлюка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Andrew Popov Час назад
и на*рена я включил видео, чуть не вывернуло наизнанку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
500 000 бат - это лучше, чем матумбу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрьевич Час назад
"По мнению некоторых экспертов, летучие мыши являются переносчиками более 10 000 вирусов, которых простым кипячением в супе не убить."

Это что-то новое... При относительно длительной термической обработке водой +90 градусов ничто не выживает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Никита Юрьевич Полчаса назад
согласен там все умрет, глупость какая то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
x_y_z_2 Час назад
Уже можно, может НАТО развалится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич 2 часа назад
Обедают. Бабка чавкает. Дед не выдерживает и бьет ложкой бабке по лбу. За что? Не чавкай. Бабка перестала чавкать. Дед опять через некоторое время бьет ее ложкой по лбу. А сейчас то за что? Как вспомню, аж бесит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Sata33 2 часа назад
Свои заморочки ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
vv 2 часа назад
а можно, все чавкающие на камеру "блогеры" схавают в тае по мышке и их там дружно закроют на н лет? пусть друг-друга смотрят, лайкают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Sata33 vv 2 часа назад
Ну тебе же будет их не хватать , признайся ))) , кому же ты будешь адресовать подобные комменты ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
vv Sata33 2 часа назад
а им я коменты и так не адресую ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Sata33 vv 2 часа назад
Ну все равно , мне кажется ты будешь скучать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
vv Sata33 2 часа назад
да не переживай так за меня, еще же есть бьюти-блогеры. и авторы видео-инструкций "как включить айфон". не пропаду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Sata33 vv 51 минуту назад
Да я шучу , на наш век хватит )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56099



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать
Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать
Набирающие популярность в сообществах
В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
С добрым утром!&nbsp;
С добрым утром! 
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И куда они пропали...

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#история#Прикол#новости#Ynews#Разное#искусство#позитив#шоу бизнес
#Юмор#факты#картинки#животные#СССР#сатира#истории из жизни#Китай#Приколы#Украина
#интересно#интересное#люди#истории#фотографии#суд#знаменитости#креатив#сарказм#истории людей
Ты вся в белом, это смело Ты вся в белом, это смело Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии "Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, признала свою вину "Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского... "Королеву красоты" из Крыма оштрафовали за&nbsp;исполнение песни "Червона калина" "Королеву красоты" из Крыма оштрафовали за исполнение песни "Червона калина"

На что жалуетесь?

Вернуться