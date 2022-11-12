Тайской блогерше грозит 5 лет тюрьмы за мышиный суп

Паттарафон Мани-он, глава группы управления здоровьем диких животных в Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений заявил, что был шокирован таким контентом.

«Помимо беспокойства по поводу болезни летучих мышей, эта женщина может быть виновна в нарушении Закона об охране и защите дикой природы от 2019 г., потому что летучие мыши являются охраняемыми животными».

По мнению некоторых экспертов, летучие мыши являются переносчиками более 10 000 вирусов, которых простым кипячением в супе не убить.

Ну а любительницу мышиных супов оштрафовали на 500 000 бат, что составляет примерно 13 800 долларов и арестовали. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы не только за поедание охраняемых мышей, но и за публикацию провокационного ролика на Youtube.