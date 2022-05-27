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Везучий и живучий электрик

Везучий и живучий электрик

Автор:
27 мая 2022 08:26
Метки: видео   повезло   происшествие   трансформаторная будка   электрик   электричество   
1164
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Каждый электрик хоть раз в жизни был проводником. Мужчина из видео подтверждает эту фразу. А может быть русалку искал?
Подзарядился и ушел. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   повезло   происшествие   трансформаторная будка   электрик   электричество   
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12  комментариев
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16k
Топпер Харли Час назад
Адреналин-Высокое напряжение!))) Джейсон в ударе)
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10k
Алексей 11 минут назад
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5k
Dictator 12 минут назад
Какие-нибудь сверхспособности у него после этого появились?
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31k
Fat Lynx 15 минут назад
"Ну куда этот глупый человек лезет?" (С)
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1k
Мурчелло 37 минут назад
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6k
Nikolay 41 минуту назад
Электрики в основном делятся на две категории: живые и невезучие
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ACU900 57 минут назад
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150k
Дмитрий 58 минут назад
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1k
pinbalist Час назад
Фамилия у него не Сыроежкин случаем?:)
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9k
MakDag Час назад
Коментатор видео хуже того электрика. Быдло.
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19k
babuby Час назад
А ведь он был уверен что оборудование обесточено. Но кто-то ему "удружил".
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Mr.Adamson

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