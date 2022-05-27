Везучий и живучий электрик

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Каждый электрик хоть раз в жизни был проводником. Мужчина из видео подтверждает эту фразу. А может быть русалку искал?
Подзарядился и ушел. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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