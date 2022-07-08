Дерзкие пенсионеры вступили в конфликт с рабочими

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Мудрость не всегда приходит с возрастом. Порой возраст приходит один. Дедушка и бабушка поругались с рабочими и чуть не сожгли им машину.
Статья на ровном месте
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я бы не удивился если бы старый му.д.оан с ружъем бы вышел и начал палить по рабочим.
Посадить обоих, невзирая на возраст.
Такое дерьмо с возрастом только больше воняет