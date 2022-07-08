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Дерзкие пенсионеры вступили в конфликт с рабочими

Дерзкие пенсионеры вступили в конфликт с рабочими

Автор:
08 июля 2022 08:15
Метки: Поджог   видео   инцидент   конфликт   пенсионеры   рабочие   электричество   
582
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1
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Порой возраст приходит один. Дедушка и бабушка поругались с рабочими и чуть не сожгли им машину.

Статья на ровном месте

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Поджог   видео   инцидент   конфликт   пенсионеры   рабочие   электричество   
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10  комментариев
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну, если они настолько тупые и а.х.уевшие, что не платят, или вообще незаконно подключились, то чего от них еще можно ожидать?
Я бы не удивился если бы старый му.д.оан с ружъем бы вышел и начал палить по рабочим.
Посадить обоих, невзирая на возраст.
Такое дерьмо с возрастом только больше воняет
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30k
Игорь Полчаса назад
А кто-то говорит - свой дом это круто. Да - вероятность нарваться на соседа дебила меньше. Но тем не менее - именно тебе может особенно повезти и за забором будут жить вот такие.
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1k
Дро4ер Полоумный 52 минуты назад
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46k
dima423 Час назад
Хоть бы рассказали че к чему) ...я думаю они не платили за ЭЭ и их отрубили...а там хз))
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20k
sanchesS80 Час назад
За незаконное подключение вообще по хорошему надо сажать как за воровство. Какая разница что человек украл - вещь или энергию, всё равно же украл.
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70k
Viktor 2 часа назад
Чёта суть конфликта не понятна - отключать приехали?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−8
6k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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