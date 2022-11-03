Забавная реакция совят на гусеницу

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Хозяин двух очаровательных совят запечатлел комичную сцену с участием пернатых питомцев. Молодые и неопытные птицы с любопытством наблюдали за проползающей мимо них гусеницей и пытались понять, что с ней делать.
Растерянные совята не понимают, что им делать с гусеницей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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