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Забавная реакция совят на гусеницу

Забавная реакция совят на гусеницу

Автор:
03 ноября 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   гусеница   животные   милота   птицы   совы   совята   
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Хозяин двух очаровательных совят запечатлел комичную сцену с участием пернатых питомцев. Молодые и неопытные птицы с любопытством наблюдали за проползающей мимо них гусеницей и пытались понять, что с ней делать.
Растерянные совята не понимают, что им делать с гусеницей.

Источник:

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Метки: видео   гусеница   животные   милота   птицы   совы   совята   
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Сергей Семенов 53 минуты назад
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Alex Chebrikov

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