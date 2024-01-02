«Как приятно!»: грозный орел не отказывается от ласки

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Он обожает, когда его человек устраивает ему сеанс почесушек. От удовольствия пернатый громко щебечет и даже «закрывает» глаза, показывая свое безграничное доверие к двуногому другу.
Все-таки все животные неравнодушны к ласке и обнимашкам, особенно когда их дарит любимый человек.
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