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«Как приятно!»: грозный орел не отказывается от ласки

«Как приятно!»: грозный орел не отказывается от ласки

Автор:
02 января 2024 10:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Орел   животные   милота   почесушки   птицы   
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Он обожает, когда его человек устраивает ему сеанс почесушек. От удовольствия пернатый громко щебечет и даже «закрывает» глаза, показывая свое безграничное доверие к двуногому другу.

Все-таки все животные неравнодушны к ласке и обнимашкам, особенно когда их дарит любимый человек.

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Метки: Видео   Орел   животные   милота   почесушки   птицы   
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Бритва 48 минут назад
теребонькай или убью?
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Bonifacia

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