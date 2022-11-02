Россиянка, станцевавшая «Калинку» перед украинскими митингующими в Берлине, пропала без вести

За это на неё обрушились с критикой в соцсетях и СМИ. Хотя девушку это не сильно беспокоило: она взяла российский флаг и станцевала по собственному желанию, а если это кому-то не нравится - тогда пусть вспомнят о свободе слова и волеизъявления. Разве не так?

Выходит, что нет.

14 октября к Юлии пришли домой с обыском - она живёт в городе Ландсхут. Полицейские изъяли ноутбук и смартфоны, а на сайте местной прокуратуры появилась запись, что девушка обвиняется в «поддержке агрессивной русской войны».

Плюс в полиции сообщили, что у Юлии якобы нет вида на жительство и она находится в стране незаконно. Позже в телеграм-канале Юлии «Кремлёвая долина» появилась запись от админа - о том, что Прохоровой грозит до 10 лет тюрьмы. Позже запись удалили, а на канале перестали появляться новые посты.

И с 14 октября Юлия не выходит на связь. Близкие девушки предполагают, что всё это время она может находиться под стражей.

Какая-то странная «свобода слова» получается.