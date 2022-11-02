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Россиянка, станцевавшая «Калинку» перед украинскими митингующими в Берлине, пропала без вести

Россиянка, станцевавшая «Калинку» перед украинскими митингующими в Берлине, пропала без вести

Автор:
02 ноября 2022 16:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Калинка   берлин   задержание   ландсхут   митинг   обыск   политика   украинцы   юлия прохорова   
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В её доме провели обыски и с тех пор девушка не выходит на связь с родными и близкими.

9 мая в Берлине проходил проукраинский митинг. И на него пришла россиянка Юлия Прохорова - и исполнила зажигательную «Калинку».


За это на неё обрушились с критикой в соцсетях и СМИ. Хотя девушку это не сильно беспокоило: она взяла российский флаг и станцевала по собственному желанию, а если это кому-то не нравится - тогда пусть вспомнят о свободе слова и волеизъявления. Разве не так?

Выходит, что нет.

14 октября к Юлии пришли домой с обыском - она живёт в городе Ландсхут. Полицейские изъяли ноутбук и смартфоны, а на сайте местной прокуратуры появилась запись, что девушка обвиняется в «поддержке агрессивной русской войны».

Плюс в полиции сообщили, что у Юлии якобы нет вида на жительство и она находится в стране незаконно. Позже в телеграм-канале Юлии «Кремлёвая долина» появилась запись от админа - о том, что Прохоровой грозит до 10 лет тюрьмы. Позже запись удалили, а на канале перестали появляться новые посты.

И с 14 октября Юлия не выходит на связь. Близкие девушки предполагают, что всё это время она может находиться под стражей.

Какая-то странная «свобода слова» получается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Калинка   берлин   задержание   ландсхут   митинг   обыск   политика   украинцы   юлия прохорова   
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9  комментариев
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5k
Copycat 2 часа назад
а у них уже там есть уголовная статья? типа "поддержка агрессивной русской войны"
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−7
pitersport 50 минут назад
а на что у нас спецслужбы? чтобы как раз в таких обстоятельствах своих россиян защищать... откуда же тогда возьмется гордость за страну, если она тебя бросила
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257
Fisher1979 Час назад
Всплывёт где нибудь.
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5k
Котэ 2 часа назад
пускай немцы у себя в Неметчине сами разбираются со своими жителями
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11k
.Атеист. 2 часа назад
А хрена ждать от еврогейцев? [мат] своих свино-пидарасов защищают. Надо было ей на Родину ехать потом, эх. Жаль.
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