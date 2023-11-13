Школьники обстреляли прохожих фейерверками

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Подростки устроили хаос во дворе Челябинска. С балкона многоэтажки они кидали в людей салют. Им пришлось разбегаться в разные стороны и прыгать, чтобы не получить травмы.
Местные жалуются, что полиция ничего не делает, хотя это уже не первая подобная ситуация. Накануне хулиганы бросали мощные петарды людям под ноги.
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