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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 915 постов • 44 подписчика подписаться
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Школьники обстреляли прохожих фейерверками

Школьники обстреляли прохожих фейерверками

Автор:
13 ноября 2023 08:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   люди   странное поведение   фейерверк   челябинск   школьник   
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Подростки устроили хаос во дворе Челябинска. С балкона многоэтажки они кидали в людей салют. Им пришлось разбегаться в разные стороны и прыгать, чтобы не получить травмы.

Местные жалуются, что полиция ничего не делает, хотя это уже не первая подобная ситуация. Накануне хулиганы бросали мощные петарды людям под ноги.

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Метки: Видео   люди   странное поведение   фейерверк   челябинск   школьник   
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7  комментариев
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92k
Херанука Паибалу 45 минут назад
Согласно УК и КоАП РФ, ответственность наступает НАЧИНАЯ С 16 ЛЕТ
такшта ПОЛИЦИЯ РАДА БЫ СДЕЛАТЬ, А НИЗЗЗЯ
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491
AlexWoyz 8 минут назад
беспределу ша
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3k
Walther Полчаса назад
Борцы за права ребенков, АУ!!! Надо бы еще прав подкинуть, да ведь, да?
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