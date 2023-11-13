Школьники обстреляли прохожих фейерверками

Быть таким как все с детства не умел?

Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города

День рождения с огоньком: компания людей запускала фейерверк с козырька подъезда

Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелки

Маленький мальчик провалился в колодец во время прогулки

В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание