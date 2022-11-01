Пассажир поезда пытается залезть на верхнюю полку

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Путешествующий в плацкартном вагоне мужчина решил залезть на свою верхнюю полку. Однако лишний вес пассажира сделал этот процесс затруднительным.
Девушке стоило бы поменяться с мужчиной местами. На всякий случай.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вагон один и тот же.