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Пассажир поезда пытается залезть на верхнюю полку

Пассажир поезда пытается залезть на верхнюю полку

Автор:
01 ноября 2022 09:22
Метки: в мире   видео   лишний вес   пассажир   плацкарт   поезд   
529
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Путешествующий в плацкартном вагоне мужчина решил залезть на свою верхнюю полку. Однако лишний вес пассажира сделал этот процесс затруднительным.
Девушке стоило бы поменяться с мужчиной местами. На всякий случай.

Источник:

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Метки: в мире   видео   лишний вес   пассажир   плацкарт   поезд   
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14  комментариев
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2k
Gleb_Skameikin 47 минут назад
не смешно
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6k
Станислав 2 минуты назад
Ну не такой он и жирный, да лишний вес, но не катастрофически настолько, чтобы на полку не залезть. Я хз, я вешу 118кг, но спокойно достаю руками до пола не сгибая ног и на полку залезал аж бегом. Видимо, человеку вообще чуждо любое физическое упражнение.
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1k
Angelpro 9 минут назад
Лучше бы поменяться, а то ночью нежданчик может получиться.
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49k
dima423 Полчаса назад
пассажир от слова жир)
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5k
Дмитрий 36 минут назад
Смеяться грех над жИрными...Каждый может стать жирным.
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72k
Viktor 39 минут назад
Рискует тётка, конкретно рискует!

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16k
Вася 41 минуту назад
Ссылка coub.com
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6k
workmen77 45 минут назад
Судя по грязным ступням, этот свинтус еще и без тапочек ходит по вагону.
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8k
hairov 48 минут назад
Мужик просто решил сэкономить. Нижняя полка обычно дороже.
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1k
Lexx 49 минут назад
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