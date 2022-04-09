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Как выглядит новый плацкарт в РЖД

Как выглядит новый плацкарт в РЖД (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2022 09:14
Сообщество : Железнодорожники
Метки: вагон   видео   плацкарт   поезд   ржд   фото   
1488
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Даже в новых вагонах найдется место дембелям, вареной курице и ароматным носкам соседа.

Наконец-то появились шторки, которые будут прикрывать пятки спящих пассажиров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вагон   видео   плацкарт   поезд   ржд   фото   
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11  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
Так это фирменный выгон.
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Saplus 49 минут назад
Эти новые плацкарты в том году товарищ один показывал - рост 182см


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4k
мемфрид 55 минут назад
Отличное обновление. Я как вспомню поездку в Лазаревское 15летней давности- аж в дрожь берет. В вагоне 30 градусов, окна не открываются, один толкан на всю шайку отдыхающих. И двое суток в этом аду. Под Ростовом чуть не сдох)
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10k
Oleg Час назад
Премиальный плацкарт...
РЖД такое ржд
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mbr Час назад
Самое главное -- вопрос цены.
Вот дают 146%, что это будет стоить в 1.5 раза дороже чем билет на самолёт.
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−1
Миха 2 часа назад
всё хорошо, но когда эти вагоны появятся?
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