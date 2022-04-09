Как выглядит новый плацкарт в РЖД

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Даже в новых вагонах найдется место дембелям, вареной курице и ароматным носкам соседа.
Наконец-то появились шторки, которые будут прикрывать пятки спящих пассажиров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот дают 146%, что это будет стоить в 1.5 раза дороже чем билет на самолёт.