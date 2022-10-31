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Итальянцы жестикулируют с самого детства

Итальянцы жестикулируют с самого детства

Автор:
31 октября 2022 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   дети   жестикуляция   италия   итальянцы   
1037
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Итальянцы - очень экспрессивный народ, который органично дополняет свой язык жестами. Перед вами очередное доказательство того, что жестикуляцией жители Италии овладевают с самого детства.

Это очень мило и потешно

Смотрите также: итальянец пытается не жестикулировать во время разговора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   видео   дети   жестикуляция   италия   итальянцы   
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2  комментария
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26k
SerGProS 2 часа назад
Просто дети часто, если не сказать - всегда, повторяют за родителями. И манеру речи и артикуляцию и жесты, и много слов всяких.
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16k
Вася 2 часа назад
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Alex Chebrikov

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