Итальянцы жестикулируют с самого детства

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Итальянцы - очень экспрессивный народ, который органично дополняет свой язык жестами. Перед вами очередное доказательство того, что жестикуляцией жители Италии овладевают с самого детства.
Это очень мило и потешно
Смотрите также: итальянец пытается не жестикулировать во время разговора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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