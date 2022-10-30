Что будет, если запретить итальянцу жестикулировать во время разговора

Всем известно, насколько эмоциональны итальянцы. Карло пытается говорить, не жестикулируя, и сам удивляется тому, насколько это для него сложно.
Итальянцы - народ чревычайно экспрессивный. Несведущему человеку, наблюдая разговор двух приятелей, может показаться, что люди ругаются. А как иначе? Руками машут, говорят громко и почти кричат. На самом деле, так итальянцы ведут себя, даже если просто сообщают друг другу хорошие новости.
Карло решил проверить, сможет ли он разговаривать, не используя при этом еще и жестов. Спойлерить не станем, но наблюдать за этими попытками чрезвычайно занятно.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как легко разозлить итальянца
- Когда слишком увлечён разговором по телефону
- Извините, был напуган
- "Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой
- Нарушитель, который мог бы стать хорошим комедийным актёром