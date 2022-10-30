Что будет, если запретить итальянцу жестикулировать во время разговора





Итальянцы - народ чревычайно экспрессивный. Несведущему человеку, наблюдая разговор двух приятелей, может показаться, что люди ругаются. А как иначе? Руками машут, говорят громко и почти кричат. На самом деле, так итальянцы ведут себя, даже если просто сообщают друг другу хорошие новости.





Карло решил проверить, сможет ли он разговаривать, не используя при этом еще и жестов. Спойлерить не станем, но наблюдать за этими попытками чрезвычайно занятно.