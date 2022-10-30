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Что будет, если запретить итальянцу жестикулировать во время разговора

Что будет, если запретить итальянцу жестикулировать во время разговора

Автор:
30 октября 2022 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   жестикуляция   итальянец   попытка   разговор   смешно   экспрессия   
1697
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Всем известно, насколько эмоциональны итальянцы. Карло пытается говорить, не жестикулируя, и сам удивляется тому, насколько это для него сложно.


Итальянцы - народ чревычайно экспрессивный. Несведущему человеку, наблюдая разговор двух приятелей, может показаться, что люди ругаются. А как иначе? Руками машут, говорят громко и почти кричат. На самом деле, так итальянцы ведут себя, даже если просто сообщают друг другу хорошие новости.


Карло решил проверить, сможет ли он разговаривать, не используя при этом еще и жестов. Спойлерить не станем, но наблюдать за этими попытками чрезвычайно занятно.

Источник:

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Метки: видео   жестикуляция   итальянец   попытка   разговор   смешно   экспрессия   
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14  комментариев
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16k
Александр Н. 2 часа назад
Итальянец с зафиксированными руками автоматически считается немым.
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35k
Седой 45 минут назад
Мало того что они руками машут как ветряные мельницы, когда они разговариваю то очень громкие! Двое стоят в одном метре, друг от друга, а кричат как будто между ними 100 метров...
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8k
Александр 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Женя Час назад
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5k
Vэл Час назад
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9k
Бритва Час назад
не только итальянцам свойственно. Попробуй порепетируй перед микрофоном какую-нибудь песню или речь, сразу возникнет вопрос - куда деть руки, а наблюдающий за процессом препод актерского мастерства будет мерзко хихикать и издеваться.
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Italian speaking mode ))))
Italian speaking mode ))))Посмотреть
Italian speaking mode ))))
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Похоже, если итальянца заключить в наручники, он и слова сказать не сможет?
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345
Dzenis 2 часа назад
Про итальянцев не в курсе, но у меня неподалёку самая большая натовская база в Прибалтике. Очень часто вижу испанцев. Никогда бы не подумал. что они так похожи на грузин. Женщины же у них сплошь и рядом с орлиными носами. Немного забавно...
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