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Легко отделался: опасный трюк, который не стоит повторять дома

Легко отделался: опасный трюк, который не стоит повторять дома

Автор:
18 октября 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   дети   дочь   отец   папа   
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Молодой отец показал опасный трюк, который он крайне не рекомендует повторять дома. Все, что вам нужно, это спящее дитё и его любимое лакомство.

Отольются ещё папе дочкины слёзы

Тот, кто придумал выражение «легко, как отнять конфету у ребёнка», никогда не
пробовал отнять конфету у ребёнка.

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   дети   дочь   отец   папа   
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3  комментария
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Feto13 55 минут назад
У меня жена так пивас,когда закимарю у компа иногда забирает.
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11k
Джон Уик 37 минут назад
Даааа. Акая подрастёт станет такой лярвой.
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1k
Тупняк 50 минут назад
Фигасе! Вот это сирена!!!
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Себастьян Перейра

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