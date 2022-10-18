Легко отделался: опасный трюк, который не стоит повторять дома

Молодой отец показал опасный трюк, который он крайне не рекомендует повторять дома. Все, что вам нужно, это спящее дитё и его любимое лакомство.

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Отольются ещё папе дочкины слёзы Тот, кто придумал выражение «легко, как отнять конфету у ребёнка», никогда не

пробовал отнять конфету у ребёнка.