Чудесное "воскрешение" мужчины в Москве

Жительница Москвы обнаружила на лавочке тело мужчины и позвонила в скорую. Прибывшие медработники и сотрудники полиции зафиксировали его смерть и накрыли "покойника" пакетом. Во время оформления документов тело вдруг упало на землю и начало подавать признаки жизни.

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Мужчина «воскрес» после того, как врачи констатировали его смерть. Помятому герою видео помогли подняться, а затем он просто ушёл. Остальным же оставалось только гадать, как оформить произошедшее.