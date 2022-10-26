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Чудесное "воскрешение" мужчины в Москве

Чудесное "воскрешение" мужчины в Москве

Автор:
26 октября 2022 13:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Прикол   Скорая   видео   воскрешение   медики   
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Жительница Москвы обнаружила на лавочке тело мужчины и позвонила в скорую. Прибывшие медработники и сотрудники полиции зафиксировали его смерть и накрыли "покойника" пакетом. Во время оформления документов тело вдруг упало на землю и начало подавать признаки жизни.
Мужчина «воскрес» после того, как врачи констатировали его смерть. Помятому герою видео помогли подняться, а затем он просто ушёл. Остальным же оставалось только гадать, как оформить произошедшее.

Источник:

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Метки: Москва   Прикол   Скорая   видео   воскрешение   медики   
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32  комментария
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7k
Tim_G 54 минуты назад
как оформить?
просто - как профнепригодность и накуй с работы, ибо никто не знает сколько оно уже упаковало действительно требующих реанимационных мероприятий...
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2k
Artyom 3 минуты назад
Хоть не кремировали и не закопали....
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3k
Владимир 9 минут назад
Как в том анекдоте про студента:
-Как подумаю какой с меня инженер, так в поликлинику идти страшно.
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3k
kleyman 11 минут назад
В голову нужно было стрелять без разговоров. Вот он, нулевой пациент зомби-вируса. Под новый год еще и гадать будут, ой а как же так произошло, что зомби везде лазеют?
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2k
sniper72 16 минут назад
Отогрелся под пакетом....
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3k
americos 17 минут назад
Диво дивное, чудо чудное. Рядом стоящий дом быстренько снести, а на месте внезапного "воскрешения" храм сварганить.
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7k
Bartello 18 минут назад
Надо новый календарь заводить - 1 день первого года от Воскрешения Московского так, на всякий случай.
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51k
smakido Полчаса назад
Чудеса твои, Господь !
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130
Серега Полчаса назад
Накрыли просто,на всякий случай.А вдруг дождь,а он без зонта.
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Доктор сказал в морг,значит в морг.
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15k
Alex Полчаса назад
Ходячий.....
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4k
Timur 36 минут назад
Шел ёжик по лесу, забыл как дышать и умер, потом вспомнил и дальше пошел
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9k
Летучий Мыш 38 минут назад
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия

Ну хоть не запинали с перепугу

А оформлять надо так :"от госпитализации в морг отказался. Число. Подпись"
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1k
Александр Потёмкин 39 минут назад
Было дело, в 90-х: Звонок ( тогда ещё "на город") - "Здравствуйте, такой-то такой-то?"
"Да"
"Лейтенант милиции такой-то такой-то, Вы знакомы с таким-то таким-то?"
"Да..."
"Вы сможете подъехать на Ленинский 8, нужно опознать?"

Приезжаем с другом - сидит наш третий кореш, несёт всякую пьяную ахинею, а рядом мент-лейтенант "лается" с санитарами...

Спрашиваем, "а что это было?"
"А х.з., "посидели" с "Петровичем", пошёл домой, чувствую, не дойду, прилёг в сквере не скамейку, а проснулся здесь, голый..."
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730
kan35 40 минут назад
мля... хорошо не успели провести вскрытие, врачи красавцы
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33
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
Ну так накрыли он и согрелся...
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866
Джонни 42 минуты назад
Как, как.... Настойка боярышника!
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433
Лютый вам Бетховен 43 минуты назад
Когда вспомнил о заначке.
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22k
СергейПименов 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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301
Feto13 51 минуту назад
...После этого просто ушёл...
Интересно, он ушёл по воде?
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3k
Трям Час назад
- Доктор, может меня в реанимацию?
- Главврач сказал - в морг, значит в морг!!!
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