Чудесное "воскрешение" мужчины в Москве

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Жительница Москвы обнаружила на лавочке тело мужчины и позвонила в скорую. Прибывшие медработники и сотрудники полиции зафиксировали его смерть и накрыли "покойника" пакетом. Во время оформления документов тело вдруг упало на землю и начало подавать признаки жизни.
Мужчина «воскрес» после того, как врачи констатировали его смерть. Помятому герою видео помогли подняться, а затем он просто ушёл. Остальным же оставалось только гадать, как оформить произошедшее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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просто - как профнепригодность и накуй с работы, ибо никто не знает сколько оно уже упаковало действительно требующих реанимационных мероприятий...
-Как подумаю какой с меня инженер, так в поликлинику идти страшно.
Ну хоть не запинали с перепугу
А оформлять надо так :"от госпитализации в морг отказался. Число. Подпись"
"Да"
"Лейтенант милиции такой-то такой-то, Вы знакомы с таким-то таким-то?"
"Да..."
"Вы сможете подъехать на Ленинский 8, нужно опознать?"
Приезжаем с другом - сидит наш третий кореш, несёт всякую пьяную ахинею, а рядом мент-лейтенант "лается" с санитарами...
Спрашиваем, "а что это было?"
"А х.з., "посидели" с "Петровичем", пошёл домой, чувствую, не дойду, прилёг в сквере не скамейку, а проснулся здесь, голый..."
Интересно, он ушёл по воде?
- Главврач сказал - в морг, значит в морг!!!