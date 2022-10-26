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Самодельное точило из двигателя стиральной машинки

Самодельное точило из двигателя стиральной машинки

Автор:
26 октября 2022 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   двигатель   стиральная машина   техника безопасности   точило   
1671
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Домашний мастер собрал точильный станок из двигателя от стиральной машинки, а затем провёл его испытание. Техника безопасности покинула чат.
Говорят, что хуже дурака - только дурак с инициативой. Однако ещё страшнее дурак с возможностью её реализации.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   видео   двигатель   стиральная машина   техника безопасности   точило   
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25  комментариев
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301
Feto13 2 часа назад
Я ожидал,что это другой видос, в котором из-за вибрации движок опрокинется и намотает плед на камень, вырвав провода
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14k
Кот Скрипалей 14 минут назад
Ну в принципе идея неплоха, но хромает исполнение.
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33
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
)))) Думал что на диван намотает, но так тоже не плохо
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433
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Молодец. Без закрепления аппарата. В домашних условиях. Ну хоть премию Дарвина не заработал.
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35
Сергей Флягин 37 минут назад
Как хорошо, что я свою старую стиралку вынес вместе с мотором...
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5k
heta 47 минут назад
Самый эффективный опыт- платный, часто еще и болит.
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98
MAX 57 минут назад
Я когда маленький был то тоже подобный опыт осуществил. Благо это было в ограде частного дома и там был двигатель от пылесоса. Я же спрятался за стенкой дабы жопой чуел, что этот эксперимент весьма опасный и подозрительный... Ну, а итог был очевидный. Точильный камушек разорвало ещё до тоґо момента как двигатель набрал свои обороты. Ибо двигатель от пылесоса - очень оборотистый
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2k
Дмитрий 59 минут назад
250 мегаляхов из 250 полуляхов. Самоделкин почти досамоделился и почти слился.
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1k
Сергей Клубков Час назад
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1k
Сергей Клубков Час назад
Там 15000 об/мин, а шлифовальный круг 200 мм 3500-4800 об/мин (зависит от скорости резания)! Китайцы давно уже для этого наладили производство контроллеров оборотов позволяющие снизить скорость вращения.
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21
Sata33 Час назад
когда у человека масса свободного времени ...
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Брал бы от Вятки, там всего 600 оборотов. Ну или бы через штатный блок управления - обороты до 400 снизить можно
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Не наждак в фрезер надо было делать из этого двигателя.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
На али продается маленькая плата.Стоит баксов 10.Для снижения мощности.Можно регулировать обороты.Автору видео нужно было сначала видосики на ютюбе посмотреть.Я себе давно такой сделал и плату подключил.Все прекрасно работает.
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Редуктора не хватает
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Дмитрий

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