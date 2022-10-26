Самодельное точило из двигателя стиральной машинки

1671
1
1
Домашний мастер собрал точильный станок из двигателя от стиральной машинки, а затем провёл его испытание. Техника безопасности покинула чат.
Говорят, что хуже дурака - только дурак с инициативой. Однако ещё страшнее дурак с возможностью её реализации.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Музыкальная пауза
- Очень "горячая" стиральная машина
- Стирка в параллельной вселенной
- Мужчина с другом попытались починить стиральную машину
- Рабочие, которые совсем не думают о технике безопасности
Новости партнёров
Простой регулятор тока и всё.
В крайнем случае - частотник.