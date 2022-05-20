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Искренняя радость детей от маленького чуда. Как же мало надо некоторым людям для счастья.
Поделись улыбкою своей
Занимающаяся футбольным фристайлом девушка показывает детям популярный трюк с мячом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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