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От улыбки хмурый день светлей

От улыбки хмурый день светлей

Автор:
20 мая 2022 11:59
Метки: Реакция   видео   дети   добро   милота   мяч   трюк   фристайл   
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Искренняя радость детей от маленького чуда. Как же мало надо некоторым людям для счастья.

Поделись улыбкою своей

Занимающаяся футбольным фристайлом девушка показывает детям популярный трюк с мячом.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   дети   добро   милота   мяч   трюк   фристайл   
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2  комментария
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9k
Алексей 2 часа назад
Быть добру!
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10k
Костя 46 минут назад
Бонифаций был девочкой??????
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Себастьян Перейра

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