Впечатляющие размеры современной топовой видеокарты

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Парень показал, насколько велика современная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. Её размер действительно впечатляет.
Парень выбрал материнскую плату Mini-ITX форм-фактора, что делает видео более курьезным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сейчас 2,5 слота занимает а то и три.
Эта новая вообще 3,5 слота. да еще и весит как кирпич. 2 кило. Так что без дополнительной стойки, хана текстолиту материнской.
В топовых материнских платах, под первым PCe достаточное расстояние до следующего разъема и он будет перекрыт только если карта размером больше 2 слотов.