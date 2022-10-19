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Впечатляющие размеры современной топовой видеокарты

Впечатляющие размеры современной топовой видеокарты

Автор:
19 октября 2022 08:07
Метки: Видеокарта   Прикол   Размер   Юмор   видео   габариты   
951
1
1
Парень показал, насколько велика современная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. Её размер действительно впечатляет.
Парень выбрал материнскую плату Mini-ITX форм-фактора, что делает видео более курьезным.

Источник:

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12  комментариев
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3k
kleyman Час назад
Мало того что до абсурда огромная, так еще и жрет как утюг, почти 600ватт.
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147
Sata33 kleyman 41 минуту назад
ну и дает возможность поиграть на ультрах
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7k
Енот Потаскун 4 минуты назад
А ноутбучная версия будет?
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7k
Letar 12 минут назад
В Mini-itx даже заглушка в виде старых видеокарт будет казаться большой. У меня АТХ-материнка, там любая видяха выглядит гораздо меньше, чем на видео. Сравнение и фото как выглядит у меня )
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3k
Костя Полчаса назад
Ну теперь то хоть сапера точно потянет
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
2 слота занимает карта. Да ну нафиг! А куда я то то воткну?
Сейчас 2,5 слота занимает а то и три.
Эта новая вообще 3,5 слота. да еще и весит как кирпич. 2 кило. Так что без дополнительной стойки, хана текстолиту материнской.
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7k
au3 Полчаса назад
Меня вот больше удивляют проектировщики материнских: разъем для видео расположен так, что б карта закрывала несколько других разъемов.
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8k
Shtoppi 42 минуты назад
Второе название у этой видеокарты "Впихнуть невпихуемое"?
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Fidel

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